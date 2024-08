Sta convincendo Fonseca: ora può restare al Milan

Potrebbe cambiare il destino di uno dei giocatori che fino ad oggi era considerato in uscita dal Milan, Fonseca apprezza le sue qualità

Il Milan continua ad essere sempre concentrato sul mercato in entrata e dopo aver presentato ufficialmente i nuovi arrivi che rispondono ai nomi di Strahinja Pavlovic e di Alvaro Morato è pronto a mettere a segno alcuni nuovi innesti soprattutto a metà campo e anche sulla fascia destra di difesa oltre ad un attaccante.

Non va però sottovalutato nemmeno il mercato in uscita all’interno della società rossonera perché servono degli adii per finanziare i colpi in entrata e anche perché va sfoltita la rosa di tutti quei giocatori che non vengono più reputati parte integrante del nuovo progetto targato Paulo Fonseca. Ci sono infatti diversi elementi dell’organico del Diavolo che potrebbero partire entro la fine di questa sessione estiva di mercato. Fonseca però forse è intenzionato a bloccare l’addio di uno di questi.

Milan, cambia il destino: Fonseca se lo tiene

Manca sempre meno alla partenza del nuovo campionato di Serie A con il Milan che nel primo turno ospiterà a San Siro il Torino di Paolo Vanoli. La sfida contro i granata è in programma per sabato 17 agosto alle ore 20:45 e le intenzioni del Diavolo sono ovviamente quelle di partire con il piede giusto in questo nuovo campionato di fronte al proprio pubblico. Un ex della partita sarà Tommaso Pobega che ha giocato in prestito nel Toro nella stagione 2021/22 ed è stato allenato da Ivan Juric.

Per lui si è parlato spesso di un possibile addio al Milan nel corso di questa sessione estiva di mercato ma sembra che ultimamente Fonseca abbia cambiato opinione su di lui. Pobega potrebbe quindi anche restare almeno fino a gennaio in rossonero e provare a giocarsi le sue carte lottando per guadagnare spazio nelle gerarchie e magari anche un posto in campo.

Il centrocampista classe 1999 non ha mai brillato fino in fondo durante gli ultimi due anni al Milan sotto la guida di Stefano Pioli. Complici però anche le difficoltà che la dirigenza sta riscontrando nel trovare nuovi rinforzi in mediana, ecco che il destino di Pobega potrebbe quindi cambiare e potrebbe anche restare per cercare di far colpo sul mondo milanista.