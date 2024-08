Torna dopo 8 anni, il Milan vuole piazzare il colpo a zero

Il calciomercato rossonero s’infiamma e la dirigenza prepara un grande ritorno: può firmare a zero col Milan

L’estate bollente del Milan sembra poter riservare ancora delle sorprese, da qui a fine agosto. Uno scenario che vede la dirigenza di Via Aldo Rossi grande protagonista e che sta studiando le prossime mosse per mettere a disposizione di Paulo Fonseca il prima possibile la rosa al completo.

Servirà stringere i tempi per la partenza di Luka Jovic affinché un nuovo bomber possa varcare i cancelli di Milanello. Il sogno di Fonseca è sempre lo stesso e si chiama Tammy Abraham: il tempo stringe e le possibilità di trattativa con la Roma sono al momento ancora in piedi. Così come rimane più che possibile la firma di Emerson Royal, per il quale Milan e Tottenham non sono mai stati tanto vicini. Sembra invece complicarsi l’affare Fofana. La distanza tra l’offerta rossonera e le richieste del Monaco rimane ampia, nonostante il contratto del centrocampista scadrà tra meno di un anno.

Acquisti sì, ma non solo. Occhio alle uscite. Tra i probabili addii sta prendendo sempre più quota quello di Yacine Adli, nonostante mesi decisamente convincenti alla corte di Stefano Pioli. Con Fonseca ed un Milan tutto nuovo, presto rimpolpato anche in mediana, il francese di origini algerine è inevitabilmente in partenza. A tal proposito la dirigenza può davvero stupire i tifosi del ‘Diavolo’ con un clamoroso ritorno a parametro zero: ecco di chi si tratta.

Milan, ecco il grande ex: può tornare gratis

Uno sguardo al presente, uno ancor più lungimirante al futuro. Il Milan guarda lontano e valuta un’operazione che farebbe certamente comoda alla mediana rossonera. Un colpo, per l’estate 2025, a parametro zero: un ex è rientrato nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi.

Si tratta di Mario Pasalic, nel 2016/17 in prestito dal Chelsea. Un ricordo dolceamaro quello del talento croato che solo successivamente è sbocciato definitivamente con la maglia dell’Atalanta. Sei anni in nerazzurro e adesso, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il Milan potrebbe pensare all’assalto a scadenza contrattuale. Un colpo da urlo, con il nazionale croato che a 29 anni è nel pieno della maturità calcistica e rappresenterebbe un affare troppo ghiotto da non provare a portare a termine positivamente.

La dirigenza della ‘Dea’ sta comunque lavorando al rinnovo del classe ’95 e non è detto che alla fine non possa riuscire nel suo intento. Ma il Milan è vigile e interessato e per la prossima estate, in caso di mancato accordo per il rinnovo, l’assalto potrebbe portare un nuovo centrocampista alla corte di Fonseca. Nell’ultima stagione a Bergamo Pasalic ha racimolato ben 50 apparizioni tra campionato e coppe con 8 gol e 7 assist vincenti all’attivo.