Chiesa-Milan, è solo suggestione? Tutti gli incastri per un affare clamoroso

Federico Chiesa è certamente un esubero per la Juventus. Attenzione ai possibili incastri con il Milan: ecco il punto della situazione

Un futuro tutto da scrivere per Federico Chiesa. L’attaccante italiano è stato di fatto messo da parte dalla Juventus, che non ha alcuna intenzione di puntare più su di lui. La trattativa per il rinnovo, di un contratto in scadenza fra meno di uno, il prossimo 30 giugno 2025, è naufragata da tempo e i bianconeri hanno così deciso di provare a vendere il calciatore.

Al momento però nessuna trattativa è decollata. Ci sono stati dei sondaggi da parte della Roma, ma anche del Napoli, ma l’attaccante italiano non ha alcuna fretta e c’è sempre più la convinzione nell’ambiente bianconero che Chiesa stia pensando seriamente di andar via a zero la prossima estate. In quel caso diventerebbe l’Inter la favorita a tesserarlo. Nei giorni scorsi si è parlato così di un possibile scambio con Frattesi. Un’ipotesi, anche questa, che non ha trovato conferme. Alla chiusura del mercato manca sempre meno e il rischio che Chiesa resti in bianconero da separato in casa è davvero molto concreto. I prossimi giorni, comunque, saranno quelli della svolta, con il suo agente Ramadani che sta lavorando intensamente per trovare una soluzione.

Calciomercato Milan, ipotesi Chiesa: Saelemaekers coinvolto

L’idea Milan non è del tutto impossibile. Il calciatore è stato proposto al Diavolo, ma Chiesa per poter sbarcare a Milano e vestire il rossonero dovrebbe abbassarsi lo stipendio. Impossibile che firmi alle cifre che percepisce attualmente. Se l’italiano accettasse dunque un contratto da quattro milioni di euro netti a stagione, l’ipotesi Milan potrebbe diventare credibile.

Trovare un incastro poi potrebbe non essere così complicato. D’altronde in Casa Milan c’è una pedina che tanto piace ai bianconeri. Thiago Motta farebbe, infatti, carte false per tornare ad allenare Alexis Saelemaekers, che il Diavolo valuta 20 milioni di euro, qualcosa in più rispetto al cartellino dell’italiano. A lavorare dietro scambio ci sarebbe chiaramente Ramadani, che potrebbe, inoltre, coinvolgere Luka Jovic nell’affare. Il serbo può lasciare il Milan difronte ad un’offerta giusta e la Juve è alla ricerca di un vice Vlahovic. I rossoneri per l’ex Fiorentina vorrebbero incassare sui 10-15 milioni. I giocatori per trovare i giusti incastri e per far felici tutti, dunque, ci sarebbero. Per far decollare il tutto, però, come detto, servirebbe un sacrificio economico da parte di Chiesa, chiamato a tagliarsi lo stipendio.