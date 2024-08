Colpo tra gli svincolati: il Milan piazza l’affare inaspettato

Altro nome da presentare per Zlatan Ibrahimovic, il Milan è vicinissimo alla chiusura: arriva un talento per i rossoneri.

Nonostante lo scetticismo iniziale che ha accompagnato Paulo Fonseca al suo esordio in rossonero, il Milan è stato uno dei club più in forma durante questo ritiro precampionato. Nessuna sconfitta e vittorie di prestigio negli USA per il tecnico portoghese che può ora ricevere un nuovo regalo in fase di calciomercato, il nome piace anche a Zlatan Ibrahimovic.

I tifosi meneghini si stanno abituando a vedere il loro beniamino in questa nuova veste dirigenziale, seguirlo durante le conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti ha certamente avuto un sapore tutto nuovo e ora i tifosi si aspettano altri colpi dalla squadra mercato milanista. La Serie A è alle porte ma c’è ancora il tempo per almeno un ultimo colpo.

Si tratta di un nome a sorpresa ma anche di grande prospettiva per il Milan pronto a chiudere l’affare a parametro zero. Gli osservatori del club lo seguono da tempo e ora sono pronti ad accelerare pur di battere la concorrenza, quella rossonera non è infatti l’unica società sulle sue tracce.

Milan, il giovane talento è già in Italia: subito la firma

Il nome ha già fatto il biglietto per l’Italia ma attende solo di sapere quale sarà la sua prossima destinazione. Idea per il Milan Futuro da parte del club lombardo che vorrebbe annoverare all’interno della lista dei propri talenti anche il nome di Danijel Kljajic. Giovanissimo esterno di difesa, è un classe 2006, nato a Berlino ma di chiare origini bosniache, in parte è proprio questo che più lo accomuna ad Ibra.

Il terzino destro è un nome di prospettiva interessante, il Milan lo ha segnato ma non è l’unico club sulle tracce del giovane calciatore. Essere aggregato alla seconda squadra rossonera in Serie C sarebbe un grande punto di partenza ma attenzione alla concorrenza. Alla ricerca dei diciottenne ci sono anche Empoli e Reggiana.

Kljajic ha trascorso gli ultimi anni nelle giovanili dello Zehlendorf, succursale dell’Herta Berlino, per poi arrivare in Italia nell’estate del 2023. In quel momento è diventato ufficialmente un giocatore dell’Angri, squadra di Serie D, ma ora pronto al trasferimento a costo zero. Se il Milan vuole ripartire dai giovani, il suo è certamente uno dei nomi da tenere in grande considerazione.