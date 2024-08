Doppio “scambio” a centrocampo: il Milan sogna l’affare da capogiro

La dirigenza rossonera pensa a due cessioni eccellenti pur di arrivare al duo di centrocampo messo in agenda da Furlani

Non manca ormai molto all’inizio della nuova stagione calcistica, un’annata in cui il Milan di Paulo Fonseca proverà in quella che ad oggi sembra ancora un’impresa difficile: colmare il gap con l’Inter Campione d’Italia e primeggiare nei confronti delle agguerrite rivali che vorrebbero competere col club di Viale della Liberazione.

Il mercato ha finora portato a Milanello due pezzi da novanta come Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, più l’intrigante colpo Jimenez dal Real Madrid. Inoltre, ed è notizia delle ultime ore, sembra davvero in dirittura d’arrivo l’affare Emerson Royal.

Il brasiliano, proveniente dal Tottenham, costerà 15 milioni e sarà destinato a colmare una delle lacune individuate dallo staff tecnico già sul finale della scorsa stagione: quella del terzino destro.

Il lavoro di Giorgio Furlani e del suo staff però non si è certo esaurito qui. In agenda c’è da tempo il nome di almeno un centrocampista, con i fari puntati su Adrien Rabiot – molto complicato ad oggi ipotizzare un passaggio in rossonero – Youssouf Fofana e la new entry Manu Kone.

Sul primo, colonna del Monaco e componente della Nazionale francese ad Euro 2024, i rossoneri avevano cullato il sogno di strapparlo ai monegaschi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, approfittando della scadenza contrattuale fissata al 30 giugno del 2025. Nulla da fare, anche se resta in piedi – ma solo in vista del prossimo anno – il suo possibile arrivo a ‘zero’ se davvero il centrocampista, come avrebbe dichiarato recentemente, arriverà da free agent alla deadline contrattuale.

Da Fofana a Koné, il Milan ne cede due per il doppio colpo

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Diavolo sarebbe sul punto di rompere gli indugi per garantirsi, in un colpo solo, sia l’arrivo del succitato transalpino del Principato, sia quello di Manu Koné, il nome nuovo, il centrocampista del Borussia Mönchengladbach che già fa gola a diverse società del Vecchio Continente.

Per finanziare il doppio clamoroso colpo, il Milan avrebbe pensato ad una cessione eccellente. Anzi due. Sulla lista dei partenti ci sarebbero finiti sia Ismael Bennacer, che ha sempre tanto mercato dai club di Premier, e Yacine Adli, per il quale alcuni club francesi sarebbero disposti ad onorare le richieste del sodalizio meneghino.

Numericamente il centrocampo del Milan non subirebbe alcuna variazione, ma Fonseca sarebbe accontentato nelle sue richieste di avere a disposizione calciatori con determinate caratteristiche: quelle che i due nuovi transalpini di origini africane sembrano possedere in gran quantità.