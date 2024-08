Il Milan fa lo sconto: per la cessione bastano 8 milioni

Il Milan sta cercando di sfoltire l’organico a disposizione di Paulo Fonseca ed è disposto a fare uno sconto per arrivare ad un cessione.

8 milioni di euro è la somma che il Milan spera di riuscire a racimolare attraverso la cessione di un calciatore che non sembra più rientrare nei piani dei rossoneri.

Gli acquisti di Morata e Pavlovic hanno sistemato due ruoli fondamentali in casa Milan con i rossoneri che necessitavano dei sostituti di Giroud e Kjaer. Nelle scorse ore il club ha di fatto chiuso per l’acquisto di Emerson Royal che arriverà dal Tottenham per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Un affare che va a mettere un tassello importante sulla fascia destra con il brasiliano pronto a rilanciare la sua carriera dopo una stagione durante la quale non sempre ha trovato spazio da titolare.

Calciomercato Milan, cessione in arrivo: il club fissa il prezzo ad 8 milioni

L’acquisto di Emerson Royal potrebbe aprire le porte alla cessione di Davide Calabria in casa Milan. Il capitano rossonero rischia di trovare poco spazio alla corte di Paulo Fonseca e su di lui pende la scadenza del contratto nel giugno del 2025. Un fattore che sta spingendo il Milan a guardarsi intorno per valutare la sua cessione.

Il rischio per il club è quello di dover salutare il terzino destro tra un anno a costo zero e vorrebbe provare a monetizzare dalla sua partenza già ora. La presenza in rosa di giocatori come Kalulu e Terracciano danno a Fonseca la possibilità di avere delle alternative per quello che riguarda il ruolo di terzino destro. La valutazione che il Milan fa di Calabria è di circa 10 milioni di euro ma di fronte ad un’offerta da 8 milioni arriverebbe l’ok alla sua partenza.

Finora ci sono stati solamente dei timidi sondaggi da parte di alcune squadre europee. Il Galatasaray è stato il club che si è fatto avanti con maggiore interesse ricevendo però una risposta negativa da parte del terzino. La volontà di Davide Calabria è quella di provare a conquistare il posto da titolare in rossonero convincendo Fonseca a puntare su di lui, cercando poi di trovare un’intesa per il rinnovo del contratto.

Al momento le trattative tra il Milan ed il suo capitano procedono a rilento. La distanza tra domanda ed offerta è ancora ampia ma non è da escludere che ogni tipo di discorso possa essere congelato fino alla fine del 2024 per poi provare a trovare un’intesa.