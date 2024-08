L’attaccante allo scoperto: “Milan? Fa piacere, mi sento con Tomori”

L’attaccante che tanto piace al Milan ha parlato chiaramente. Può essere lui l’ultimo colpo del Diavolo in questa calda estate

Il Milan sta pensando di regalarsi un nuovo attaccante. Un attaccante che possa dare il cambio ad Alvaro Morata in una stagione che si appresta ad essere davvero lunga. Oggi il ruolo di centravanti titolare è chiaramente dello spagnolo, ma alle sue spalle non mancano le alternative.

Paulo Fonseca può infatti contare su Luka Jovic, che ha risposto subito presente, anche in America. Il serbo è diventato una garanzia, ma una sua partenza non si può escludere. L’ex Fiorentina, però, non è l’unico che può giocare nel ruolo di punta centrale. Dalle parti di Milanello sostengono che il tecnico portoghese abbia voglia di puntare pure su Noah Okafor. L’acquisto di un nuovo attaccante, dunque, non è davvero così scontato, ma se dovesse partire uno dei due giocatori sopracitati il numero nove potrebbe davvero arrivare.

Sul taccuino di Geoffrey Moncada ci sono diversi profili e non è un segreto che tra questi ci sia anche Tammy Abraham. Il calciatore inglese appare in uscita dalla Roma, dopo che il club giallorosso ha messo le mani su Dovbyk. In questi ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile approdo dell’ex Chelsea in rossonero, ma la trattativa non è ancora decollata.

Calciomercato Milan, Abraham allo scoperto

Il Milan, come è noto, non vorrebbe andare oltre il prestito con diritto di riscatto. Una possibilità questa che non piace alla Roma. Anche l’idea di uno scambio non si è scaldata, con le parti che non hanno trovato un accordo sulle possibilità contropartite tecniche.

Così Abraham continua ad essere un giocatore giallorosso, ma è ben conscio dell’interesse del Milan, dove andrebbe di corsa per riabbracciare l’amico Tomori: “Le voci sul Milan ci sono e fanno anche piacere, perché vuol dire che sto facendo bene le cose. Ma questa è la mia prima preparazione dopo l’infortunio, sono concentrato sulla Roma e su quello che voglio fare qui”.

“Con Tomori siamo grandi amici, ci vogliamo bene, ci sentiamo spesso. Ma ripeto, sono con la testa sulla Roma”, ha proseguito Abraham, che ha confermato quanto detto qualche giorno fa dal centrale difensivo. E’ evidente, dunque, che l’attaccante sarebbe ben felice di proseguire la propria avventura calcistica in rossonero. Serve però trovare il giusto accordo. Chissà che negli ultimi giorni di mercato qualcosa non possa cambiare, favorendo l’affare.