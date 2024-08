Lutto terribile, dramma per l’ex Milan: non ci sono parole

La notizia ha letteralmente sconvolto i tifosi e i club del Bel Paese: tragedia immane, ecco cosa è accaduto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma indipendentemente dalle cause la notizia, purtroppo, è ormai ufficiale. L’indiscrezione è stata diffusa, in un primo momento, da Sky Sport, ma la conferma vera e propria si è avuta solo nel momento in cui il club rossonero ha rotto il silenzio in merito con un messaggio che non lasciava spazio ad altre interpretazioni.

Il figlio di Serginho, amatissimo ex calciatore rossonero, ha perso la vita in circostanze che non sono ancora del tutto note. Si chiamava Diego e aveva 20 anni, motivo per il quale è una vera e propria tragedia quella che ha colpito il 53enne brasiliano, che ha giocato a Milano per 9 anni, dal 1999 al 2008. Tra le fila rossonere Serginho ha vinto praticamente di tutto, incluse due Champions League.

Proprio alla luce del ruolo imprescindibile che ha avuto nel calcio italiano, il difensore e centrocampista ha ricevuto, in queste ore, numerosissimi messaggi di cordoglio da parte dei club del Bel Paese. Primo fra tutti il suo Milan, che nel dare la triste notizia ai tifosi ha scritto che Diego sarà “sempre nei nostri cuori”. Gli ha fatto eco l’Inter, che come l’altra squadra milanese ha voluto stringersi attorno a Serginho e alla sua famiglia.

La notizia sconvolge il mondo del calcio: i messaggi dei club

Una notizia che ha intristito il mondo del calcio e non solo, soprattutto quanti hanno conosciuto il calciatore che ha vissuto la sua carriera tra il Brasile e l’Italia. Serginho non aveva mire “calcistiche”, in un primo momento, tanto è vero che, da ragazzino, praticava l’atletica leggera. Era anche un ottimo velocista. Poi, però, a 21 anni, un colpo di fulmine ha stravolto il corso degli eventi.

Ha iniziato a giocare a calcio allora, indossando la maglia di una piccola squadra brasiliana, l’Itaperuna, che lo aveva provinato e che aveva visto, in lui, qualcosa di interessante. Nel 1994 era poi passato al Bahia, con cui ha vinto il Campionato Baiano del 1994. Quello era solo l’inizio, però: prima di approdare al San Paolo, nel 1996, si regalò una parentesi al Cruzeiro, dove riuscì a conquistare il posto da titolare in prima squadra e a farsi le ossa, quindi, in vista dei successi che sono arrivati negli anni a venire.

Fu quando vinse la Coppa America, tuttavia, che i rossoneri si accorsero di lui: lo acquistarono per 18 miliardi delle vecchie lire e, da quel momento in poi, iniziò una vera e propria storia d’amore che andò avanti, come detto, per 9 anni.

Serginho ha concluso la sua carriera vestendo proprio la maglia rossonera, con un palmares da sogno. Un affetto che non è mutato nel tempo e che è ampiamente testimoniato dal messaggio che il club ha diffuso in questa tristissima circostanza.