Non può nemmeno allenarsi: è fuori rosa, il Milan può approfittarne

Il Milan può davvero approfittarne. Il suo club lo ha scaricato e il Diavolo potrebbe prenderlo negli ultimi giorni di calciomercato

Il calciomercato del Milan non si è certo concluso. Il club rossonero è pronto a mettere a segno altri colpi dopo aver messo le mani su Alvaro Morata, Pavlovic ed Emerson Royal (mancano solo le visite mediche per il terzino destro brasiliano). Il Diavolo, come è noto, vuole regalarsi ancora un centrocampista e il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Youssouf Fofana.

Ma il calciomercato del Milan potrebbe non fermarsi al nuovo centrocampista. Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono pronti a regalare a Paulo Fonseca altri rinforzi. L’idea di mettere le mani su un altro attaccante e un centrocampista offensivo resta viva, ma serviranno anche delle uscite per poter piazzare il doppio colpo. I profili, anche in questo caso, cerchiati in rosso ci sono e come è noto sono Samardzic e Abraham. In questo momento, però, le trattative con Udinese e Roma non sono decollate. Per quanto riguarda l’attaccante inglese, i giallorossi al momento non sono aperti a concedere il prestito con diritto di riscatto e la possibilità di uno scambio non è un’idea che le parti al momento stanno prendendo in considerazione. E’ evidente dunque che il Milan sia pronto a valutare altri profili.

Calciomercato Milan, occhi puntati in casa Chelsea: la situazione

C’è d’altronde la convinzione, che negli ultimi giorni di mercato le opportunità non mancheranno. Gli attaccanti in esubero nelle grandi squadre, soprattutto inglesi, sono diversi e inevitabilmente si segue con attenzione la situazione legata al Chelsea. Il club londinese ha una rosa infinita e sarà chiamata a cedere giocatori anche in prestito.

Per Romelu Lukaku, ad esempio, il Chelsea sta aspettando offerte concrete, che difficilmente arriveranno. La sensazione è che alla fine gli inglesi saranno ‘costretti’ a lasciarlo andar via in prestito, per risparmiare almeno sul costo dello stipendio. Discorso che varrà anche per altri elementi. Tra gli elementi in esubero c’è poi anche Broja. L’attaccante albanese non può nemmeno allenarsi nelle strutture del club. Il calciatore è da tempo sul taccuino del Milan, che potrebbe tornare a pensarci per aggiungere centimetri al suo pacchetto offensivo, soprattutto se Abraham non dovesse davvero arrivare. Broja, chiaramente, varcherebbe i cancelli di Milanello in prestito.