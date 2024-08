Pobega ha scelto la sua destinazione: colpo di scena in Serie A

Niente da fare per Tommaso Pobega, al Milan non c’è spazio per lui: il centrocampista spinge per il trasferimento.

Paulo Fonseca ha provato a dare nuovo lustro a tutti i giocatori attualmente presenti nella rosa del Milan, questo significa che non sono mancate le chance di mettersi in mostra nemmeno per uno dei giocatori rossoneri più discussi degli ultimi anni. Il nome è quello del centrocampista Tommaso Pobega, da tempo annunciato come possibile rinforzo per il club meneghino ma ora di nuovo con le valigie in mano.

Era il 2013, all’epoca aveva 14 anni e dopo essersi fatto valere con addosso la maglia della Triestina il Milan ha deciso di inserirlo all’interno delle proprie giovanili. Dotato di un gran fisico e di interessanti doti tecniche, per alcune stagioni Pobega si presentato al grande calcio come uno dei centrocampisti più promettenti del panorama italiano.

Per questo i rossoneri hanno scelto per lui il prestito anziché la cessione a titolo definitivo. L’estate non ha però portato grande consiglio al calciatore e al suo club di appartenenza, l’amore sembra non essere sbocciato nemmeno durante questo ritiro e oggi si sta pensando alla separazione. Questa volta l’addio sembra davvero inevitabile.

Calciomercato Milan, Pobega rimane in Serie A: ecco chi può prenderlo

Pobega vuole giocare con più regolarità e le 40 apparizioni degli ultimi due anni, stagioni consumate a bordo della rosa rossonera, sembrano un bottino troppo magro per lui che a 25 anni è ancora in cerca della definitiva consacrazione. Una volta terminato il ritiro precampionato il Milan e il classe 1999 hanno capito che è giunto il momento di salutarsi: in Serie A rappresenta un obiettivo per diversi club.

Stando a ciò che arriva dal quartiere generale rossonero, il calciatore avrebbe fatto sapere che il Milan non è più la sua priorità. Ora il desiderio dell’ex Monza è quello di trovare un progetto su misura per sé magari potendo tornare a giocare le competizioni europee. Il sogno sarebbe quello di giocare ancora la Champions League ma anche un ridimensionamento andrebbe bene a questo punto della carriera.

Chi è alla ricerca di nuovi centrocampisti è l’Atalanta che dopo l’addio di Teun Koopminers cerca rinforzi proprio in quella zona di campo, con la Dea giocherebbe ancora nell’Europa che conta. In alternativa occhio anche al Bologna che ha bisogno di esperienza in campo internazionale e il rossonero potrebbe rappresentare un valore aggiunto sotto questo punto di vista. Nel caso in cui i club in Europa dovessero chiamarsi fuori, anche il Napoli di Antonio Conte rimane un’opzione possibile.