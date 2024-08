Via solo per 15 milioni: il Milan ha fissato il prezzo

Dopo gli acquisti di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, il Milan pensa alle cessioni con i rossoneri che fissano il prezzo di un giocatore.

L’acquisto di Emerson Royal va a sistemare la fascia destra difensiva del Milan con il club che ora è pronto a dare l’assalto ad un mediano per mettere a posto la linea mediana a disposizione di Paulo Fonseca.

Per concludere positivamente gli acquisti dei propri obiettivi il Milan ha però necessità di cedere gli esuberi presenti in rosa. Tempo quindi di decisioni per Fonseca e la dirigenza che devono scegliere su chi puntare in vista della stagione che sta per prendere il via. La squadra mercato ha intanto fissato il prezzo di diversi calciatori che potrebbero lasciare Milanello entro la fine dell’estate e per un centrocampista la società chiede non meno di 15 milioni di euro.

Calciomercato Milan, la società chiede 15 milioni di euro per un centrocampista

Il Milan ha fissato il prezzo di Alexis Saelemaekers con il belga che potrebbe salutare il club solamente di fronte ad una proposta da circa 15 milioni di euro.

L’esterno offensivo è tornato a Milanello dopo la stagione passata in prestito al Bologna. Un’annata vissuta da protagonista dal classe 1999, decisivo per l’approdo in Champions League. L’addio di Thiago Motta alla panchina dei rossoblu ha di fatto chiuso le porte al riscatto del cartellino del giocatore da parte degli emiliani che era fissato intorno ai 10 milioni di euro. Tornato al Milan, il calciatore si è messo subito a disposizione di Fonseca risultando tra i migliori durante le prime amichevoli di preparazione al campionato.

Il tecnico portoghese è rimasto molto felice delle prestazioni di Saelemaekers tanto da affermare di sperare che possa restare ancora al Milan in futuro. Quello che appare certo è che uno tra lui ed Okafor dovrà salutare Milanello ed in questo momento lo svizzero appare il favorito per restare ancora a disposizione del tecnico. Il prezzo che il Milan fa dell’ex Anderlecht è di circa 15 milioni di euro con alcune squadre inglesi e spagnole che hanno preso informazioni sul suo conto.

La società sarebbe disposta ad inserire il giocatore nella trattativa con la Roma per arrivare a Tammy Abraham. Il centravanti inglese è un pallino di Fonseca ma la richiesta della Roma è lontana dalla proposta dei rossoneri che vorrebbero provare ad abbassare la somma in denaro attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica.