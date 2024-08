Accordo ad un passo, Mattia De Sciglio cambia maglia in Serie A

Mattia De Sciglio è pronto a cambiare di nuovo maglia con l’ex Milan pronto ad una nuova avventura in Serie A.

Finito nella lista degli esuberi della Juventus, per Mattia De Sciglio è tempo di trovare una nuova squadra ed è pronto a dire sì ad un club italiano.

Si sta definendo in queste ore il futuro di Mattia De Sciglio, terzino destro della Juventus che è finito nel mirino di diverse squadre italiane. Classe 1992, il laterale è rimasto a lungo alla Juventus essendo un vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri che lo fece esordire al Milan da giovanissimo per poi richiedere il suo acquisto una volta diventato l’allenatore dei bianconeri.

Il terzino ora è stato messo fuori rosa da Thiago Motta che ha concordato la decisione con la società. Durante gli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti tra il calciatore ed un club di Serie A, pronto ad assicurarsi il suo cartellino.

Calciomercato, nuova squadra per De Sciglio in Serie A

Il Monza è fortemente interessato all’acquisto di Mattia De Sciglio con il club brianzolo che ha preso contatti sia con la Juventus che con l’entourage del calciatore per provare a trovare un accordo. I biancorossi però dovranno guardarsi dalla concorrenza di Parma e Venezia che vorrebbero affrontare la stagione del ritorno in Serie A aumentando l’esperienza nei propri organici.

I buoni rapporti tra Juventus e Monza (lo dimostra l’affare Di Gregorio) potrebbero favorire il colpo per la società biancorossa con Adriano Galliani pronto a trattare con Cristiano Giuntoli per avere il cartellino del classe 1992. Arrivato ad un anno dalla scadenza del contratto, il giocatore potrebbe salutare la Juventus per una somma intorno al milione di euro.

Dal canto suo De Sciglio sta valutando le possibilità per il suo futuro. Il terzino non ha chiuso ad un trasferimento in Italia ma è pronto a valutare anche una scelta all’estero. L’ex Milan è attratto infatti da un’esperienza in MLS anche se fino a questo momento non ci sono stati contatti ufficiali con club del campionato statunitense.

La Juventus ha fretta di chiudere per cercare di piazzare quei calciatori che non fanno parte del nuovo progetto targato Thiago Motta e vorrebbe chiudere la cessione in tempi brevi. Possibile che nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra Giuntoli e Galliani per provare a chiudere la trattativa lasciando poi la palla al calciatore stesso.