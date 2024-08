Affare bloccato: colpo Milan possibile solo in un caso

Non si ferma il calciomercato del Milan. Il club rossonero è pronto a piazzare nuovi colpi, ma per adesso la situazione è bloccata

E’ Emerson Royal l’ultimo colpo del Milan di Paulo Fonseca. Dopo una lunga trattativa, il club rossonero è riuscito a mettere le mani sul terzino brasiliano. Un affare da 15 milioni di euro più bonus, che permetterà al tecnico portoghese di disporre di una nuova importante freccia per il proprio arco.

L’ormai ex Tottenham, chiaramente, si giocherà il posto con Davide Calabria, per una difesa che rischia di cambiare volto per ben il 50%. Nei giorni scorsi, d’altronde, è arrivato anche Pavlovic, che va a colmare una lacuna importante al centro. Il Diavolo, infatti, non aveva in rosa un difensore centrale mancino. Il primo colpo, come tutti ricorderete, è stato Alvaro Morata. Lo spagnolo ha dato il via alla campagna acquisti, andando a sostituire Olivier Giroud. Una campagna acquisti che non si fermerà.

Il Milan, infatti, vuole piazzare il prima possibile il quarto affare e lì in cima alla lista continua ad esserci quel Fofana, che da sempre è considerato la scelta numero uno per rafforzare il pacchetto di centrocampo. In mediana, però, c’è abbondanza e se il Diavolo vorrà regalarsi altri colpi, dovrà inevitabilmente cedere.

Calciomercato Milan, un addio per far spazio a Samardzic

Il calciomercato rossonero può, infatti, regalarsi anche un quinto arrivo, ma serviranno degli addii affinché ciò avvenga. Così le attenzioni sono puntate principalmente su Yacin Adli. Il francese ha richieste da Arabia Saudita e Qatar, ma sono stati fatti dei sondaggi anche da alcuni club di Premier League. Il centrocampista, però, è fortemente legato al Diavolo e fatica a fare le valigie.

Va monitorata con attenzione, inoltre, la situazione legata a Ismael Bennacer. Non è sul mercato, ma di fronte ad un’offerta da oltre 40 milioni di euro direbbe certamente addio al Milan. C’era la convinzione che dall’Arabia Saudita potesse arrivare la proposta indecente, ma fino a questo momento così non è stato. Il giocatore ha dato disponibilità al trasferimento, ma non forzerà la mano affinché avvenga perché in rossonero sta bene.

E’ evidente, però, che senza la partenza di un centrocampista, sarà praticamente impossibile mettere le mani su un altro elemento e anche in questo caso il nome cerchiato in rosso c’è ed è quello di Samardzic, per il quale serve un’offerta sui 20 milioni di euro.