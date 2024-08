Annuncio e rimpianto Milan, le parole preoccupano i tifosi

L’annuncio indiretto sul Milan potrebbe essere un grande rimpianto per il club rossonero: i tifosi sono preoccupati per quanto successo

Il calciomercato del Milan non si può definire una vera e propria rivoluzione come successo un anno fa di questi tempi, ma i rossoneri stanno comunque cambiando diversi interpreti e puntando su determinati obiettivi per il prossimo futuro. Sicuramente la società è sempre parecchio attenta ai migliori giovani in circolazione, che potrebbero rappresentare il futuro del club.

Per questo, ha costituito il Milan Futuro, in cui canalizzare i calciatori usciti dalla Primavera e che inizierà la sua avventura in Lega Pro a partire dalla stagione ormai alle porte. E anche sul calciomercato, il discorso non è molto diverso, visto l’arrivo di un talento come Pavlovic e la ricerca di calciatori come Fofana ed Emerson Royal.

In realtà, i talenti da coltivare i rossoneri ce l’hanno già in casa e rispondono a nomi come Zeroli e Camarda, su cui si spera un gran bene non solo per i rossoneri, ma anche per la Nazionale italiana. La dirigenza, però, ha deciso di non puntare su Daniel Maldini. Dopo vari prestiti (Spezia ed Empoli) in cui è riuscito a mostrare solo a tratti le sue qualità, il figlio d’arte è finito in prestito al Monza, che poi l’ha acquistato pochi giorni fa a titolo definitivo.

Galliani punta forte su Daniel Maldini: può essere un rimpianto per il Milan

Adriano Galliani ha parlato in esclusiva ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia tra Monza e Sudtirol e ha avuto parole al miele per il fantasista: “Chi potrebbe fare il salto di qualità l’anno prossimo? Daniel Maldini. Se dovessi puntare su un giocatore punterei su di lui. Gli vedo fare cose straordinarie in allenamento“.

Detto da uno che di talenti ne ha visti tanti in carriera, si tratta di un’investitura davvero importante. In effetti, sprazzi del talento del figlio d’arte li abbiamo visti già lo scorso anno e questa per lui potrebbe essere la stagione della consacrazione, a 22 anni e più esperienza maturata alle spalle.

Dopo la cessione di Colpani, il Monza ha strutturato un percorso ad hoc per farlo esplodere e vedremo se andrà a buon fine agli ordini di Alessandro Nesta. Il Milan spera di non avere rimpianti per un gioiello forse lasciato partire troppo presto.