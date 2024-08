Assurdo Berrettini, ci siamo: incredibile salto in classifica

Il tennista romano, reduce dai due trionfi consecutivi sulla terra battuta, affila le armi per il finale di stagione: che salto nel ranking!

I Giochi Olimpici di Parigi sono stati certamente uno spartiacque nella stagione dei principali protagonisti del circuito ATP. A ridosso del torneo di tennis sulla terra battuta della capitale francese non si è fatto altro che parlare del sogno di Rafael Nadal di regalare e regalarsi una medaglia d’oro nella kermesse a cinque cerchi, nonché delle speranze azzurre riposte su Jannik Sinner, poi clamoroso assente alle Olimpiadi per una fastidiosa tonsillite da cui non ha recuperato in tempo.

L’attenzione mediatica era poi tutta anche su Novak Djokovic, impegnato a completare, dopo un’intera carriera dedicata a questo obiettivo, la missione di vincere la medaglia d’oro per la sua Serbia. Un’impresa che poi, nell’emozione e nell’incredulità generale, sarebbe riuscita al fuoriclasse di Belgrado.

Insomma, mentre tutti si preparavano al grande appuntamento olimpico, gli altri erano impegnati nei vari tornei in programma nel calendario ATP. Proprio in questi, e grazie a questi, Matteo Berrettini ha fatto la differenza, riuscendo nella clamorosa doppietta di Gstaad e Kitzbuhel, le due competizioni ATP 250 disputatesi sulla terra battuta poco prima dell’accensione della fiamma olimpica.

Già segnalato in buona forma a Wimbledon, quando al secondo turno si era inchinato a Jannik Sinner dopo un’ottima prestazione, il tennista romano si è fatto trovare pronto nei successivi tornei, grazie ai quali ha compiuto un significativo balzo nel ranking ATP.

Berrettini on fire, ora cambia tutto in vista di New York

Dopo l’ultimo trionfo in terra austriaca, la classifica live dice che il finalista di Wimbledon 2021 occupa la 41esima posizione. E il bello deve ancora venire. Non iscritto al Masters 1000 di Montreal, il romano è stato accreditato di una wild card per la partecipazione al successivo torneo di Cincinnati, dove dovrà difendere pochissimi punti in virtù dell’eliminazione subita al primo turno nel 2023 da Felix Auger-Aliassime. L’azzurro affronterà al primo turno il danese Holger Rune e potrebbe incrociare Carlos Alcaraz agli Ottavi di finale.

Qualora Matteo si spingesse avanti nella kermesse che si disputa in Ohio (se centrasse i quarti o la semifinale, o addirittura la finale, potrebbe fare il proprio ritorno in Top 30), aumenterebbero a dismisura le possibilità di vederlo testa di serie per il grande appuntamento con gli Us Open, fissato il 26 agosto.

Il tennista azzurro potrebbe guadagnare punti preziosi anche nel torneo ATP 250 di Winston Salem, in programma nella settimana immediatamente precedente a New York, in cui già figura nella entry list. Insomma, la seconda parte di stagione potrebbe regalare all’ex numero 6 del mondo la tanto agognata risalita verso posizioni di classifica consone al suo talento e al suo pedigree.