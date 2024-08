Bakayoko torna in Serie A, il francese pronto a dire sì

Ricordate Tiemoue Bakayoko? Il centrocampista francese è vicino al ritorno in Serie A

La prima esperienza in rossonero, quella della stagione 2018-19, è stata a dir poco sufficiente. La seconda, dal 2021 al 2023, assolutamente da dimenticare. Tiemoue Bakayoko non ha lasciato di certo un bel ricordo ai tifosi del Milan. Il centrocampista francese è stato, senza dubbio, un flop per la dirigenza rossonera.

Tanto da rispedirlo al mittente (Chelsea) senza neanche troppi complimenti. Con i ‘Blues’ l’avventura è terminata dopo che il suo contratto non è stato rinnovato. A credere in lui il Lorient che lo ha riportato in Ligue 1 dopo che era esploso e si era fatto apprezzare con il Monaco. Adesso, però, le cose sul suo futuro calcistico stanno per cambiare. Il classe ’94, infatti, sembra essere orientato verso un nuovo ritorno in Serie A.

Ex Milan, Bakayoko verso il ritorno in Serie A: due club su di lui

Non uno ma addirittura due i club interessati alle sue prestazioni. Il ritorno nel campionato italiano del nativo di Parigi potrebbe concretizzarsi in questi ultimi giorni di mercato. Si tratta di due squadre neopromosse che sono alla ricerca di acquisti di qualità e di esperienza per cercare di rimanere nel campionato italiano anche la prossima stagione.

Sul 30enne gli occhi sia del Parma che del Venezia. I due club vogliono approfittare del fatto che il giocatore andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del prossimo anno. Il Lorient è aperto ad una cessione e di certo non si tirerà i capelli nel caso in cui dovesse essere ceduto. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Quello che, invece, potrebbe frenare la trattativa è il costo del suo ingaggio. Attualmente il calciatore percepisce 2,1 milioni di euro a stagione.

Troppi per due club che puntano solo ed esclusivamente alla salvezza. L’obiettivo è quello di convincerlo, insieme al suo entourage, di ridurre la cifra per poter avviare una trattativa sia con lui che con il club. Nel caso in cui il giocatore dovesse ritornare si tratterebbe della sua terza squadra italiana. Ricordiamo che, oltre al Milan, il centrocampista ha vestito anche la maglia del Napoli. Quel Napoli allenato da Gattuso che lo aveva allenato in rossonero dove aveva avuto più di qualche screzio ma poi risolto senza alcun tipo di problema.