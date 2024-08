Colpo di scena Djokovic, ribaltone in classifica e Sinner lontano: roba da non crederci

Incredibile ribaltone nel ranking ATP, sta per succedere di tutto: la classifica può trasformarsi, tifosi a bocca aperta

L’appuntamento con l’ultimo Slam dell’anno, lo US Open, è sempre più vicino. Il conto alla rovescia sta per terminare, ma c’è ancora tempo per un clamoroso ribaltone in classifica nel ranking ATP. Al di là di un Sinner che, tornato in campo a Montreal, sembra solo un lontano parente del fantastico giocatore che aveva dominato la prima metà del 2024, i protagonisti del duello più interessante in questo momento sembrerebbero essere Djokovic e Alcaraz, pronti a incrociare ancora la loro racchetta e, soprattutto, a scambiarsi di posizione nel ranking.

Paradossalmente, proprio nel momento in cui è tornato a sentir profumo di primo posto, Djokovic potrebbe infatti rischiare nelle prossime settimane di scivolare in terza piazza. Il forfait già annunciato a Cincinnati gli costerà infatti 1000 punti, frutto del trionfo dello scorso anno in quella battaglia da quasi quattro ore che lo vide protagonista con uno straordinario Alcaraz, rivincita perfetta di un’altra battaglia epica, andata in scena sull’erba di Wimbledon.

Reduce da un’Olimpiade emozionante e sfiancante, Nole ha preferito giustamente prendersi qualche settimana di pausa per riprendersi fisicamente e psicologicamente da uno sforzo enorme, ripagato dalla gioia forse più intensa della sua carriera. In questo modo ha però abdicato alla possibilità di rincorrere la prima piazza di Sinner, almeno in tempi brevi, e si è probabilmente condannato a scivolare in terza posizione nel ranking alla vigilia degli US Open.

Djokovic, colpo di scena nel ranking ATP: rischia il sorpasso, cosa sta succedendo

L’assenza di Djokovic da Cincinnati peserà non poco sul suo ranking. Considerando che Alcaraz dovrebbe infatti prendere parte al 1000 americano, le chance di sorpasso in classifica per lo spagnolo sono altissime.

Alla vigilia dell’ultima prova dello Slam, al fuoriclasse iberico possono bastare infatti i quarti di finale in Ohio per riuscire a superare in classifica Djokovic, agguantando quel secondo posto che gli permetterebbe di avere la seconda testa di serie nel tabellone degli US Open. Un dettaglio non proprio insignificante.

In questo modo lo spagnolo si assicurerebbe infatti di non poter incontrare Sinner se non prima di un’eventuale finale, paradossalmente però rischiando invece di dover incrociare la propria racchetta con Nole già in semifinale, con un sorteggio non particolarmente benevolo per i due.

E forse, a posteriori, considerando l’attuale stato di forma del belgradese e del tennista di Val Pusteria, questo sorpasso nel ranking non sarebbe proprio la cosa più conveniente per Carlitos. Anche se, di questo possiamo essere certi, calcoli lo spagnolo non ne farà, e a Cincinnati si presenterà ancora una volta con un unico grande obiettivo: tornare a vincere e cancellare subito dalla propria memoria il ricordo della deludente sconfitta in finale contro Djokovic in un torneo olimpico di Parigi che gli appassionati non potranno facilmente dimenticare.