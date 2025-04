Milan, interesse confermato: un rossonero in Bundesliga per 30 milioni

Dalla Germania arrivano conferme sull’interesse di un club per un calciatore della squadra di Conceicao: ecco le ultime notizie.

Sarà un Milan abbastanza diverso quello 2025/2026. Dopo una stagione complessivamente negativa, sarà necessario intervenire in maniera abbastanza profonda per migliorare la squadra.

Non disponendo degli incassi della prossima Champions League, dato che i rossoneri non riusciranno a qualificarsi, nel calciomercato estivo sarà fondamentale vendere bene e comprare bene. Da non escludere che qualcuno tra gli attuali titolari possa essere venduto, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Mike Maignan e Theo Hernandez, in scadenza a giugno 2026, senza rinnovo del contratto saranno messi sul mercato. Inevitabile, meglio vendere a prezzo più basso nell’estate 2025 che perderli a zero l’anno dopo. Le proposte non mancheranno per i due nazionali francesi e anche per altri loro compagni di squadra.

Milan, rivoluzione in difesa? Richiesta dalla Germania

Ogni reparto subirà modifiche nella prossima stagione. Per quanto riguarda il pacchetto dei difensori centrali, viene data per scontata la cessione di Fikayo Tomori. Potrebbe tornare in Premier League, dove il Tottenham e altre squadre lo hanno messo nel mirino per la campagna acquisti estiva. Prezzo: 25 milioni di euro.

Attenzione anche a eventuali offerte per Malick Thiaw, che il Milan valuta sui 30 milioni. Il suo nome era finito nella lista del Newcastle United nell’estate 2024, ma poi i Magpies avevano cambiato obiettivi per la retroguardia. Da non escludere un ritorno di fiamma, anche se nell’ultimo periodo si parla soprattutto di un possibile rientro in Germania per l’ex Schalke 04.

Il giornalista tedesco Christian Falk dell’autorevole quotidiano BILD ha confermato che l’interesse del Bayer Leverkusen è concreto. Le Aspirine considerano Thiaw un buon sostituto di Jonathan Tah, in scadenza di contratto a giugno 2025 e destinato ad andarsene a parametro zero. Lo hanno inserito nella propria lista degli obiettivi per il prossimo calciomercato estivo.

Se il Bayer Leverkusen è in prima fila per Thiaw, invece il Bayern Monaco non starebbe pensando così concretamente. Recentemente Vincent Kompany è stato a San Siro per assistere a Milan-Inter di Coppa Italia e la sua presenza ha fatto pensare anche al desiderio di vedere da vicino l’ex Schalke 04. Nonostante queste voci, in realtà il suo blitz sarebbe servito per studiare soprattutto i nerazzurri, avversari del Bayern Monaco nei Quarti di Champions League.