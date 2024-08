È ufficiale, colpo Milan: arriva anche l’annuncio

Il club rossonero ha annunciato l’acquisto del terzo innesto del suo calciomercato estivo 2024: ecco i dettagli.

Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Arrivato ieri sera a Milano, stamattina ha sostenuto le consuete visite mediche e poi il test per l’idoneità sportiva. Successivamente si è recato nella sede di via Aldo Rossi per firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi anni.

Questo il comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo, dal Tottenham Hotspur Football Club, le prestazioni sportive del calciatore Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come Emerson Royal. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Indosserà la maglia numero 22“.

Emerson Royal al Milan: i dettagli dell’affare

L’acquisto di Emerson Royal dovrebbe costare al Milan circa 15 milioni di euro più 2 di bonus. La trattativa con il Tottenham non è stata rapida, dato che gli Spurs erano partiti chiedendo oltre 20 milioni per il cartellino del terzino destro brasiliano. Alla fine, le parti hanno raggiunto un accordo e adesso inizia una nuova avventura per l’ex di Betis e Barcellona.

Paulo Fonseca ha voluto fortemente il giocatore, è convinto che sia l’aggiunta perfetta per il suo reparto difensivo. Emerson Royal viene da una stagione abbastanza deludente a Londra, quindi ha grande voglia di riscatto. Il fatto di essere stato desiderato così tanto dal suo nuovo allenatore è uno stimolo ulteriore a rilanciarsi.

Ha scelto di vestire la maglia numero 22, che al Milan è stata resa celebre da un altro brasiliano: Ricardo Kakà. Ovviamente, è impossibile fare qualsiasi tipo di paragone. La cosa importante è che l’ormai ex Tottenham sia in grado di dimostrare che il club ha fatto bene a investire su di lui. Non mancano tifosi e addetti ai lavori scettici, sarà il campo a dire tutto.

A livello contrattuale, il terzino 25enne dovrebbe percepire uno stipendio di circa 3 milioni netti annui (bonus compresi). Durante l’estate ha regolarmente lavorato agli ordini di Ange Postecoglou e quindi arriva a Milano in buona forma fisica, pronto per iniziare a lavorare con i compagni e ad assimilare le richieste di mister Fonseca.