Fofana non è (solo) un mediano: centrocampista “totale”, lo dicono i numeri

Il Milan sta cercando di prendere Fofana come innesto per il centrocampo: il francese ha caratteristiche farebbero molto comodo a Fonseca.

Dopo aver ingaggiato il trio Morata-Pavlovic-Emerson Royal, la società rossonera ha altri tre colpi da mettere a segno: un mediano, un trequartista e un attaccante. Non è un segreto, che per il primo ruolo sta provando da settimane a chiudere per l’acquisto di Youssouf Fofana.

Il Milan ha un accordo con il 25enne nazionale francese per un contratto di quattro anni con opzione per un quinto anno e uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti annui. Il problema è che distanza con il Monaco sul prezzo: la richiesta è di 25 milioni, l’offerta arriva a 20 con i bonus. La trattativa va avanti da molto tempo e la dirigenza milanista spera ancora di raggiungere un’intesa, anche se nel frattempo valuta inevitabilmente anche delle alternative: Manu Koné del Borussia Moenchengladbach e Johnny Cardoso del Betis sono le principali.

Milan, perché Fofana è ideale per Fonseca

Certamente Fofana è un centrocampista con la forza fisica e la bravura in fase difensiva che servono al Milan. Ma sarebbe sbagliato pensare a lui come a un “medianaccio” di sola lotta, uno abile solo a recuperare palloni. Non è solo un giocatore di “quantità”, nel suo gioco c’è anche qualità.

I dati della stagione 2023/2024 sono molto interessanti in termini di conduzione progressiva (89,1), passaggi in avanti (96,0), passaggi chiave (92,4) e passaggi progressivi (89,8). Questo dice che Fofana è un centrocampista che la cava bene anche quando si tratta di gestire il pallone nelle diverse situazioni. Non è un regista, ma non è uno al quale tremano le gambe quando si ritrova a dover impostare l’azione.

Al Milan è soprattutto Tijjani Reijnders il giocatore in mezzo al campo chiamato a fare gioco. I dati dell’annata scorsa dicono che Fofana ha fatto meglio dell’olandese per passaggi in avanti (96,0 contro 64,6), passaggi chiave (92,4 contro 61,3) e passaggi progressivi (89,8 contro 42,8). La conferma ulteriore che il 25enne del Monaco può dare qualcosa che va oltre la semplice fase difensiva. Può essere l’ideale partner dell’ex AZ Alkmaar e comporre con lui un’ottima coppia mediana nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca.

Siamo anche certi che con la presenza di un compagno in grado di aiutarlo in fase difensiva Reijnders possa fare molto meglio rispetto alla scorsa stagione. Ha grande potenziale e non è un caso che sia titolare anche nella nazionale francese. Vedremo se sarà Fofana ad affiancarlo oppure un altro centrocampista. Il Milan sa che caratteristiche mancano nel reparto e Fonseca spera di avere al più presto un rinforzo.