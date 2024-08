Milan, arriva Cardinale e sblocca il mercato: colpo in arrivo?

Cardinale è tornato in Italia: ecco il programma del proprietario del club rossonero, che si aspetta una grande stagione dalla squadra.

Il Milan debutterà sabato 17 agosto nella Serie A 2024/2025 e affronterà il Torino. Prima di quell’impegno, però, ci sarà l’ultima amichevole estiva: martedì sera a San Siro contro il Monza, partita valida per il Trofeo Silvio Berlusconi. In tribuna ci sarà anche Gerry Cardinale.

L’uomo d’affari americano è tornato a Milano e assisterà all’ultimo match pre-campionato della squadra di Paulo Fonseca, che finora si è comportata abbastanza bene contro avversarie blasonate come Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Sarà l’occasione per vedere il debutto stagionale di giocatori come Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Verranno presentati al pubblico anche i nuovi acquisti Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata ed Emerson Royal.

Gerry Cardinale a Milano: gli appuntamenti in agenda

A San Siro dovrebbero esserci oltre 50.000 spettatori, una bella cornice per omaggiare Silvio Berlusconi e disputare l’ultima amichevole estiva. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, prima di assistere a Milan-Monza, per Cardinale ci sono altri appuntamenti.

Dopo essere sbarcato a Milano stamattina, è Milanello la prima tappa del proprietario rossonero. Presso il centro sportivo di Carnago incontro con mister Fonseca, Zlatan Ibrahimovic e i calciatori. Previsto un pranzo assieme a loro. Nel pomeriggio sarà a Casa Milan per incontri riguardanti più temi, stadio e calciomercato inclusi.

Il suo arrivo in Italia potrebbe anche favorire un’accelerata della campagna acquisti, ad esempio la chiusura della trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana. È un centrocampista di cui Fonseca ha grande bisogno, quindi è il momento per cercare di portarselo a casa e di non prendersela troppo comoda. Il campionato sta per iniziare, è fondamentale dare al mister i rinforzi che mancano quanto prima. In questa stagione l’obiettivo deve essere quello di tornare a vincere, rispondendo all’Inter vincitrice dello Scudetto della seconda stella nel maggio scorso.

A Milano con Cardinale c’è anche John Thornton, chairman di RedBird Capital Partners ed ex co-presidente di Goldman Sachs negli anni in cui aveva avuto occasione di interagire da vicino con Berlusconi. Ci sarà pure lui in tribuna a San Siro martedì sera per assistere a Milan-Monza.