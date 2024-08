Oggi è il suo giorno: visite mediche e firma, il Milan accoglie il nuovo acquisto

E’ la sua giornata. Il Milan piazza un nuovo colpo e Paulo Fonseca può esultare. Sarà a disposizione già per la sfida contro il Torino

Il Milan ha piazzato un nuovo colpo. Il club rossonero continua nella sua campagna di rafforzamento dopo un avvio a rilento. Il primo affare d’altronde, è stato messo a segno in prossimità della chiusura degli Europei con Alvaro Morata che è diventato un nuovo giocatore del Diavolo.

Lo spagnolo è sbarcato a Milano, però, solo nei giorni scorsi dopo una meritata vacanza. A Milanello sostengono che sia già pronto e tirato a lucido per l’inizio della stagione e domani, martedì 13 agosto a San Siro, per il Trofeo Berlusconi, ne avremo un assaggio. Ci sarà anche il secondo colpo estivo, quel Pavlovic che va a colmare la lacuna difensiva, con l’assenza del centrale mancino in rosa. Si giocherà il posto con Matteo Gabbia, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Ma il calciomercato del Milan non è certo finito qui.

Dopo un lungo tira e molla, infatti, il club rossonero è riuscito a mettere le mani su Emerson Royal. Il Tottenham di fatto ha ceduto alle condizioni del Diavolo, concedendo la cessione del brasiliano ad una cifra di circa 15 milioni di euro più bonus. Il terzino ha detto sì da tempo al Milan e la sua volontà ha avuto la meglio.

Milan, inizia l’avventura di Emerson Royal

Nella serata di domenica Emerso Royal è così arrivato a Milano, sbarcando all’aeroporto di Linate Prime prima delle 22.00. Ad accoglierlo alcuni tifosi. Il giocatore sorridente, accompagnato dalla famiglia, si è poi recato in hotel.

In mattinata così è iniziato l’iter che porterà il giocatore a mettere nero su bianco. Alle 8.30 si è presentato alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito, poi farà un salto al centro Ambrosiano per ottenere il via libera all’idoneità sportiva, prima di trasferirsi a Casa Milan per firmare finalmente il contratto che lo legherà al Diavolo. Un accordo di quattro stagioni, con opzione per un’altra, a poco meno di tre milioni di euro netti all’anno.

Nelle prossime ore ci sarà anche la presentazione alla stampa e non è da escludere che il terzino, che ha deciso di indossare la maglia numero 22, sia a San Siro insieme a Pavlovic e Alvaro Morata per il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi.