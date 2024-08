Ok, il prezzo è giusto: accontentate le richieste, affare Milan

Proprio quando sembrava definitiva la fumata nera, il club biancorosso riapre alla trattativa col Milan: c’è fiducia per il grande colpo

Le mille giravolte impazzite del calciomercato. Che regala inaspettati colpi di scena ad ogni pié sospinto. Talvolta foriera di brutte sorprese – leggi il mancato arrivo di Mehdi Taremi al fotofinish della scorsa sessione estiva di scambi – alle volte portatrice di buone nuove, la finestra di scambi regala forti emozioni ai tifosi e agli stessi dirigenti protagonisti di infinite trattative.

Accade così che per un giocatore sul quale ormai lo stesso Paulo Fonseca aveva quasi gettato la spugna, si starebbe riaprendo la concreta possibilità di un clamoroso approdo a Milanello.

Nel gioco delle parti, il club straniero aveva fatto la voce grossa, sparando 35 milioni per il cartellino del suo gioiello. Non che il centrocampista non li valga tutti, intendiamoci, ma il contratto in scadenza a giugno 2025 avrebbe dovuto imporre un deciso abbassamento delle pretese economiche dei monegaschi. Macché. Questo almeno fino alle porte del secondo weekend di agosto.

Poi, improvvisamente, ecco la svolta. La dirigenza rossonera ha messo sul piatto 20 milioni più una percentuale del 10% a favore del Monaco – club proprietario del cartellino del calciatore francese – sulla futura rivendita dello stesso. Squarci di sereno all’orizzonte: la società del Principato parrebbe disposta ad accettare l’importante offerta del Diavolo.

Fofana, dopo l’accordo col Milan si avvicina l’ok del Monaco

Dopo aver trovato l’accordo col club meneghino sulla base di un ingaggio pari a 3 milioni di euro a stagione per 4 anni, Youssouf Fofana scalpita. Il giocatore nato a Parigi ma di chiare origini maliane ha da tempo espresso la sua volontà: vuole il Milan. A tutti i costi. Anche se per trasferirsi a Milano fosse necessario arrivare a scadenza col suo club.

Il sodalizio meneghino aveva anche pensato, nei giorni scorsi, a sacrificare uno tra Ismael Bennacer e Yacine Adli pur di reperire le risorse necessarie a finanziare il colpo. Ma qualche ora fa, ad ogni modo, si parlava sempre di un impegno economico pari a circa 30 milioni. Che rappresentava la cifra, scontata di appena 5 milioni, alla quale sarebbe stato disposto a scendere il Monaco solo al verificarsi di talune condizioni.

Oggi lo scenario sembra del tutto cambiato. Come riferisce ‘Il Giornale‘, la nuova proposta della dirigenza rossonera sembra accogliere i favori della controparte. Fofana potrebbe presto vestirsi di rossonero: un colpo importantissimo a pochi giorni dall’inizio del campionato.