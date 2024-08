Stavolta ci siamo, l’ok è ad un passo: colpo Milan

I piani della dirigenza di Via Aldo Rossi portano ad un colpo nei prossimi giorni: via libera, ecco la svolta tanto attesa

Saranno due settimane – o poco più – decisamente bollenti per il Milan. Il focus resta, inevitabilmente, sul calciomercato che sta per chiudere i battenti. La dirigenza rossonera sa di dover chiudere alcuni colpi e tra entrate ed uscite nelle scorse ore sono state registrate corpose novità.

Prima del Trofeo Berlusconi contro il Monza, ultima amichevole estiva prima del ritorno ufficiale della Serie A, il Milan presenterà al suo popolo in quel di San Siro i due grandi colpi delle ultime settimane. Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, due pilastri del Milan presente e futuro, con Paulo Fonseca pronto a sfruttare le qualità della rosa messagli a disposizione dalla dirigenza. Ma qualcosa, ancora, pare si stia per muoversi. Al di là dell’affare Emerson Royal ormai chiuso, da Via Aldo Rossi le idee non mancano soprattutto per l’attacco. Si proverà in ogni modo ad accontentare mister Fonseca con una richiesta espressa dall’allenatore lusitano.

Quel Tammy Abraham che a Roma potrebbe aver ormai concluso i suoi giorni, a maggior ragione dopo il recente approdo nella Capitale dell’ex Girona Dovbyk. Le attenzioni sono rivolte anche al centrocampo, dove il colpo Fofana sembra essersi complicato parecchio: non è però sfumato del tutto. A tal proposito, in attesa anche di possibili sviluppi sul fronte Samardzic, c’è un nome in particolare che si starebbe avvicinando sempre di più all’addio ai colori rossoneri: le ultime indiscrezioni parlano chiaro.

Milan, ecco il prossimo addio: futuro in Inghilterra

Poco più di due settimane alla chiusura del mercato estivo ed uno dei centrocampisti rivelazione della scorsa stagione rossonera, con Pioli in panchina, potrebbe fare le valigie e lasciare a titolo definitivo il Milan. Si parla di Yacine Adli, calciatore apprezzatissimo dalla tifoseria rossonera.

Le ultime informazioni rivelate da ‘Tuttosport’ parlano di un forte interessamento per l’ex Bordeaux direttamente dalla Premier League: secondo il quotidiano torinese ben tre club avrebbero messo gli occhi sul 24enne francese, di origini algerine. Brentford, Leicester e Nottingham Forest si starebbero affacciando all’idea di allacciare i contatti con la dirigenza rossonera per discutere di un’eventuale offerta per il cartellino di Adli. Quest’estate i vertici di Casa Milan hanno dimostrato di voler arricchire la mediana con calciatori dalle caratteristiche assai diverse rispetto a quelle del classe 2000.

A questo punto Adli potrebbe effettivamente salutare e fare spazio, anche economicamente parlando, ad almeno un nuovo centrocampista: che sia Fofana, Samardzic o qualcun altro non è ancora ben definito. In quella che verosimilmente sarà stata la sua ultima annata in rossonero, Adli ha racimolato 33 presenze complessive – di cui 24 in Serie A – con 1 gol e 2 assist vincenti per i compagni.