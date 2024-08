Asse Milan-Juve, un attaccante in rossonero: la pista si scalda

Milan e Juventus potrebbero diventare un po’ a sorpresa protagoniste di questi ultimi giorni di mercato: non solo Pierre Kalulu

Pierre Kalulu si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Salvo cambi di programma, il francese lascerà il Milan per trasferirsi in bianconero, per una cifra complessiva di poco superiore ai venti milioni di euro.

La Juve ha infatti messo sul tavolo una proposta di prestito oneroso (da 3/3,5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 14 milioni più eventuali 3 di bonus, oltre al 10% su una eventuale futura rivendita. Cifre che non convincono molto i tifosi, ma che confermano i buoni rapporti tra i due club.

Le due società così potrebbero lavorare ad altri affari incrociati. Nelle settimane scorse si era provato ad imbastire uno scambio tra Kean e Saelemaekers, ma l’affare non è decollato per il no del Milan. Nel frattempo il belga si è guadagnato la stima di Paulo Fonseca, intenzionato a puntare su di lui. E’ chiaro, però, che il Diavolo potrebbe cederlo di fronte ad un’offerta sui venti milioni di euro. Alexis Saelemaekers ha offerte dalla Premier League, ma c’è in Italia chi farebbe carte false per averlo, Thiago Motta. Il tecnico della Juve lo ha allenato al Bologna, dove è diventato un punto fermo del suo scacchiere. Nelle scorse ore si è così ipotizzato uno scambio con Federico Chiesa, che ha una valutazione più bassa rispetto al belga. Uno scambio che potrebbe essere visto di buon occhio dal Milan, per una questione di liste, ma l’azzurro dovrebbe accettare uno stipendi sui 4 milioni di euro netti a stagione. Non un dettaglio da poco.

Calciomercato Milan, spunta l’idea Milik: il punto

Non è un segreto che il Milan stia cercando un nuovo attaccante da affiancare ad Alvaro Morata, così in queste ore si è parlato anche del possibile sbarco in rossonero di Arkadiusz Milik. Il polacco è tra i calciatori in uscita dalla Juventus e potrebbe rappresentare un’occasione.

E’ evidente, però, come più volte detto, che un nuovo numero nove potrebbe arrivare solamente se dovesse fare le valigie Luka Jovic. Il serbo, al momento, però, non sembra molto propenso a salutare il Milan, dove si è ambientato bene, riuscendo a segnare anche gol pesante. Tra i giocatori proposto dalla Juventus al Diavolo, c’è anche McKennie, ma l’americano non rientra nei piani di Fonseca che cerca centrocampisti con altre caratteristiche.