Continua a rifiutare tutto: vuole solamente il Milan

Il mercato del Milan non si concluderà con l’acquisto di Emerson Royal. I rossoneri non mollano un obiettivo inseguito da settimane

Si avvia alla conclusione il pre campionato del Milan, atteso dal Monza nell’ultima amichevole prima dell’esordio casalingo in Serie A di sabato prossimo contro il Torino.

In occasione della seconda edizione del trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, il Milan presenterà al proprio pubblico i tre nuovi acquisti ovvero Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, ultimo arrivato al termine di una trattativa quantomai laboriosa con il Tottenham durata, di fatto, due mesi.

Il terzino brasiliano, verosimilmente, non sarà l’ultimo acquisto del Milan che cerca ancora un attaccante e un mediano e potrebbe intervenire di nuovo in difesa qualora dovesse andare in porto il trasferimento di Pierre Kalulu alla Juventus. Una trattativa improvvisa quella riguardante il difensore francese che potrebbe passare in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

A centrocampo, invece, il Milan continua a insistere per Youssuf Fofana. La trattativa per il calciatore del Monaco sta assumendo tutti i contorni del tipico tormentone di calciomercato estivo. A riguardo, nelle scorse ore, è arrivato un importante aggiornamento per il Milan.

Milan, Fofana irremovibile: la scelta del centrocampista

Fofana non è stato convocato per l’amichevole che il Monaco disputerà contro il Barcellona, valida per il trofeo Gamper, appuntamento fisso quest’ultimo ogni estate per la compagine dei blaugrana. Un indizio inequivocabile di come il calciatore sia sul mercato, conteso da vari club con il Milan che spera di spuntarla sul Manchester United.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la volontà di Fofana è chiara ed è quella di andare al Milan, forte di un accordo con i rossoneri trovato ormai da tempo. Addirittura, il centrocampista transalpino sarebbe disposto anche ad aspettare un anno, quello che lo separa dalla scadenza contrattuale con il Monaco, per passare in rossonero a parametro zero.

Lo volontà di Fofana si scontra, tuttavia, con quella del Monaco che continua a chiedere oltre 30 milioni al Milan, cifra che i rossoneri non vogliono pagare, considerata appunto la situazione contrattuale del calciatore. Attenzione anche all’arrivo del presidente Cardinale, atteso a Milano per la sfida con il Monza. E’ previsto, infatti, un vertice di mercato con Furlani, Moncada e Ibrahimovic. Non è escluso che i rossoneri possano alzare l’offerta e avvicinarsi alla richiesta del Monaco per prendere Fofana, una priorità assoluta per la mediana che ha in mente di schierare Fonseca.