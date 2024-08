F1, l’annuncio su Schumacher è una mazzata per i tifosi

Un annuncio che riguarda Schumacher ha sconvolto i tifosi: nessuno se lo aspettava, la batosta è davvero clamorosa

Il mondo della Formula 1 si è ritrovato, qualche ora fa, a fare i conti con un annuncio davvero inaspettato che riguarda Schumacher. Un cognome che per il mondo delle quattro ruote ha significato e significa tutt’ora tantissimo. Merito di Michael, sette volte campione del mondo e beniamino dei tifosi della Ferrari.

Uno dei grandi rivali di Schumi è tornato a parlare e lo ha fatto in tono polemico, del tutto inaspettato. Quel GP di Jerez che lo vide trionfare sul tedesco in molti non lo hanno dimenticato: il chiacchieratissimo contatto che regalò a Jacque Villeneuve il suo primo ed unico Mondiale in carriera. Il figlio di Gilles è un personaggio controverso, spesso criticato ma sicuramente schietto e interessante nelle sue disamine. E ciò che il canadese ha detto nelle scorse ore non ha di certo fatto piacere alla famiglia Schumacher.

Una mazzata in piena regola quella riservata da Villeneuve che non è nuovo a frecciate, attacchi o opinioni decisamente poco concilianti con il mondo dello sport. E così l’annuncio giunto per bocca del canadese sta facendo discutere. Si parla in questo caso di Mick, figlio di Michael, e delle insistenti voci che lo rivorrebbero nel 2025 di ritorno in Formula 1. Uno scenario che lo stesso Villeneuve si è affrettato a smontare in maniera tutt’altro che elegante.

Batosta Schumacher: Villeneuve è durissimo

Crescere con un cognome del genere sarebbe stato difficile per tutti. Se tuo padre è considerato da molti il più forte pilota della storia della Formula 1, i paragoni non possono essere che impietosi: a prescindere dai tuoi risultati. Ma il talento a Mick non è mai mancato.

Lo ha dimostrato vincendo il Mondiale di Formula 2 nel 2020 per poi arrivare direttamente in F1 grazie al contratto con la Haas. Non una scuderia di punta, certo, ma la possibilità di misurarsi coi ‘grandi’ è stata utile a Schumacher per capire quale fosse il suo livello. Due anni tremendi, una vettura spesso e volentieri inadeguata e le critiche durissime nei confronti di Mick non sono affatto mancate. La possibilità di un ritorno in F1 dopo essere stato collaudatore di Mercedes e McLaren pare concreta. Rientrare nei 20 non è facile per nessuno, anche se Mick quest’anno è pilota ufficiale nel WEC con Alpine con cui sta facendo benissimo.

Un desiderio che per Villeneuve non si concretizzerà. Ai microfoni di ‘IstantCasino.com’ il canadese ha spiegato le ragioni del suo attacco a Schumi Jr: “Pare proprio che nessuna squadra lo voglia, il suo team ha fatto pressioni ma nessuna squadra fa i salti mortali per averlo l’anno prossimo”. L’ex campione del mondo 1997 ha ribadito come il reale problema sia il precedente poco felice in Haas: “I suoi anni in F1 non si sono chiusi bene ed è sotto gli occhi di tutti. I team non correranno il rischio di sperare che sia migliorato da allora”.

Villeneuve poi la spara grossa, un colpo basso decisamente troppo gratuito. E qui tira in ballo Michael ed l’ingombrante cognome derivante dalla straordinaria carriera del ‘Kaiser’. “Se qualcuno dovesse scegliere Mick lo farebbe solo per l’immagine di Schumacher. Con la speranza che sia migliorato rispetto al passato”.