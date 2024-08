Finalmente Milan, affare fatto: Fonseca tira un sospiro di sollievo

Manca sempre di meno all’arrivo del 30 agosto, quando si chiuderà la sessione estiva di mercato, e il Milan deve ancora fare molti movimenti

In casa Milan si sta cercando di concludere la campagna trasferimenti con gli ultimi innesti utili al nuovo allenatore Paulo Fonseca. Dopo un rinforzo per la difesa, che risponde al nome di Strahinja Pavlovic prelevato dal Salisburgo, e uno per l’attacco, con Alvaro Morata scelto dal club per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud volato a Los Angeles, i rossoneri sono ormai ad un passo dal brasiliano Emerson Royal del Tottenham come nuovo terzino destro titolare.

Tuttavia, i tifosi chiedono alla società di via Aldo Rossi di insistere con nuovi innesti per rinforzare ancora la squadra di Fonseca perché l’obiettivo è quello di essere al livello di Inter, Juventus e delle altre candidate alla vittoria dello Scudetto. Per completare nuovi acquisti è però necessario procedere anche con il mercato in uscita visto che nella rosa del Diavolo sono presenti alcuni elementi che non fanno più parte del progetto Fonseca. In tal senso è arrivato proprio in queste ore un saluto.

Il Milan cede un esubero di Fonseca: c’è già anche l’annuncio del club, ecco la formula

La rosa del Milan conta di alcuni giocatori che sono rientrati dai prestiti o che devono trovarsi una nuova sistemazione in quanto non vengono più giudicati dei profili utili al nuovo corso in casa rossonera. Tra questi c’è anche Marco Pellegrino, difensore argentino che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito nella Salernitana dove suo malgrado non è riuscito ad aiutare la formazione campana ad evitare la retrocessione in Serie B.

Pellegrino fin da inizio estate non veniva giudicato un elemento già pronto per dare una mano alla prima squadra del Milan e per questo si è cercata a lungo una sua sistemazione. Alla fine l’accordo con un altro club è arrivato: il giovane difensore classe 2002 torna in patria per giocare con la maglia dell’Independiente.

Ad annunciare il buon esito di questa trattativa è stata la stessa società argentina che ha comunicato l’arrivo in prestito di Pellegrino. Il Milan non si è quindi disfatto per sempre del cartellino del classe 2002 ma può ancora sperare in una sua esplosione in patria per farlo tornare nell’estate 2025 in rossonero dove potrà di nuovo valutarlo e capire se diverrà davvero utile alla causa rossonera.