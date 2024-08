Fonseca ne deve mandare via uno: la società è stata chiara

Il calciomercato del Milan è molto attivo in queste ultime ore con la società che ha chiesto a Paulo Fonseca di prendere una decisione.

La dirigenza del Milan è costantemente al lavoro per cercare di arrivare a quegli obiettivi concordati con Paulo Fonseca per sistemare l’organico a sua disposizione.

Oltre alle ultime operazioni in entrata da portare a termine, il Milan è però concentrato anche su quelle che saranno le cessioni da effettuare per non avere a disposizione un organico troppo numeroso e per permettere al club di fare cassa. Durante uno degli ultimi incontri tra la dirigenza e l’allenatore è stato chiesto al tecnico portoghese di prendere una decisione definitiva sul futuro di due calciatori. Fonseca dovrà infatti decidere chi tenere in rosa mentre per l’altro ci sarà la cessione durante gli ultimi giorni di agosto.

Calciomercato Milan, cessione ad un passo: Fonseca deve decidere

Il ritorno di Alexis Saelemaekers al Milan ha creato abbondanza per quello che riguarda il reparto offensivo con il belga che ricopre di fatto il ruolo di vice Leao insieme a Noah Okafor, punta svizzera che durante lo scorso campionato ha fatto bene quando chiamato in causa.

La società non ha intenzione di tenere in rosa entrambi i calciatori e vuole cederne uno. Un’indicazione importante arriverà da Paulo Fonseca con il tecnico che sta vedendo tutti i giorni in allenamento i due e dovrà fare un nome. Dopo pochi giorni dall’inizio del ritiro l’ex allenatore del Lille ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro fatto da Saelemaekers affermando di volerlo tenere in rosa.

Dopo un europeo da dimenticare a livello personale, Noah Okafor è in cerca di riscatto con la maglia rossonera e vuole provare ad impressionare Fonseca in questi giorni di preparazione all’inizio del campionato. Il classe 2000 è un calciatore sul quale punta molto il Milan ma se la scelta del tecnico portoghese dovesse andare in favore del belga non è da escludere che Okafor possa essere sacrificato sul mercato.

Nel frattempo si fa sempre più probabile un altro addio in casa Milan, quello di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha chiesto di essere ceduto volendo proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. L’ex giocatore dell’Empoli ha però precisato al Milan di essere pronto anche a restare qualora il club non dovesse riuscire a trovare un accordo economico. Il prezzo che la società fa del cartellino del mediano è di circa 40 milioni.