Milan spiazzato: ha chiesto la cessione, vuole andare via

Il Milan resta spiazzato dalla richiesta di un proprio calciatore che ha chiesto la cessione in queste ultime ore.

Sono ore decisive per quello che riguarda il mercato del Milan sia per le operazioni in entrata che per quelle in uscita con un calciatore che avrebbe chiesto di essere ceduto.

Dopo gli affari che hanno portato a disposizione di Paulo Fonseca i nuovi colpi Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, per il Milan è tempo di tuffarsi alla ricerca di un nuovo mediano. Il tutto però coniugato da alcune operazioni in uscita che possano sfoltire l’organico e permettere al club di fare cassa. Appare sempre più vicino l’addio di un big con un centrocampista che avrebbe chiesto alla società di essere ceduto indicando la sua destinazione preferita.

Calciomercato Milan, ha chiesto di andare via: cessione ad un passo

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer avrebbe chiesto di essere ceduto volendo proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Al momento non ci sono state ancora offerte ufficiali ma la volontà dell’ex Empoli appare chiara.

Il Milan non si opporrà alla richiesta di Bennacer a patto che arrivi un’offerta da circa 40 milioni di euro. Il centrocampista rossonero ha una clausola rescissoria nel suo contratto da circa 50 milioni ed i rossoneri non sono disposti ad andare sotto i 40 per dare l’ok al suo addio. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio dell’algerino il Milan avrebbe poi il via libera per dare l’assalto a Fofana e Samardzic andando a puntellare la linea mediana a disposizione di Paulo Fonseca.

Ismael Bennacer ha fatto sapere al Milan che, nel caso non dovesse andare a buon fine il suo trasferimento in Arabia Saudita, sarebbe pronto a restare senza problemi, mettendosi a disposizione di Paulo Fonseca. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra il Milan ed alcune squadre arabe, pronte a presentare la loro prima offerta per il mediano.

Nel frattempo il Milan continua a valutare le opzioni per il proprio centrocampo. Youssouf Fofana resta sempre l’obiettivo numero uno ma il Monaco resta fermo sulle sue richieste superiori ai 30 milioni di euro. Piacciono molto anche Kone e Cardoso per i quali però non ci sarebbero stati ancora dei contatti ufficiali in attesa di capire se sia possibile riuscire a trovare un accordo per il centrocampista della nazionale francese.