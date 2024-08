Tutto bloccato, salta l’affare: il Milan deve rivedere i suoi piani

Il calciomercato del Milan potrebbe essere a un punto di svolta: l’affare può saltare all’improvviso e costringere i rossoneri a rivedere i suoi piani

All’inizio della sessione di calciomercato estiva, il Milan ha fatto intendere chiaramente quali fossero i piani della dirigenza. Non ci sarebbe stata una rivoluzione profonda per quanto riguarda la squadra, ma tecnica sì, visto l’arrivo di un nuovo allenatore in panchina.

Poi, si è iniziato a programmare le mosse giuste al fianco di Paulo Fonseca e a scegliere man mano i calciatori che avrebbero puntellato la sua rosa, pur senza enormi esborsi economici e senza cessione così laute dal punto di vista economico. Con gli arrivi di Morata e Pavlovic, i tifosi sono più tranquilli e soprattutto il gruppo potrebbe fare il salto di qualità che serve sia in difesa, sia in attacco.

Non è ancora finita qui, però, perché il Diavolo vuole mettere a segno almeno altri due colpi, uno in mediana e uno sulla fascia destra dove è ormai fatta per Emerson Royal. Un’operazione in uscita, però, potrebbe cambiare i piani del club rossonero nelle prossime settimane: un calciatore che sembrava pronto a dire addio, ora potrebbe restare a disposizione di Fonseca.

Il Newcastle si allontana da Thiaw: come cambia il mercato del Milan

Malick Thiaw è andato a corrente alternata fino a questo momento nella difesa del Milan. Un pò per i continui problemi fisici che l’hanno fermato, un po’ per una condizione che ha fatto fatica a restare stabile, il giovane centrale non ha sempre dato il contributo necessario alla causa, ma ha comunque mostrato qualità fisiche e tecniche che lasciano ben sperare per il suo futuro.

Per questo ci ha pensato seriamente il Newcastle e si è sempre trovato di fronte una richiesta ben precisa da parte del Milan per cedere il suo gioiello: 40 milioni di euro, prendere o lasciare. Dopo un periodo di forte pressing in cui i Magpies sembravano disposti ad arrivare a questa cifra, ma negli ultimi giorni l’operazione si è raffreddata e più passa il tempo, più è difficile che decolli.

Poco male per i rossoneri che avranno un parco difensori vario e ben nutrito: con tutti gli impegni a disposizione Fonseca ruoterà Thiaw, Tomori, Pavlovic e Gabbia, dando spazio a tutti. Certo, il budget a disposizione sarà meno per gli altri reparti, ma il calciomercato del Milan stava comunque andando avanti senza considerare particolari uscite.