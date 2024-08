“Accordo con il Milan”, parole chiare: stavolta è fatta

A pochi giorni dalla ripartenza del campionato di Serie A, in casa Milan si cerca di chiudere il mercato in entrata con gli ultimi colpi

Sabato sera ci sarà il debutto nel nuovo campionato di Serie A del Milan che a San Siro ospiterà il Torino per il primo turno di questo torneo 2024/25. I rossoneri dovranno stare molto attenti ai granata che hanno anche loro in panchina un nuovo allenatore: come noto il Diavolo ha scelto Paulo Fonseca per guidare la squadra dopo quasi cinque di gestione targata Stefano Pioli mentre il Toro ha optato per Paolo Vanoli come sostituto del partente Ivan Juric al termine di un suo triennio.

Per tentare di partire col piede giusto in campionato, il Milan deve riuscire a completare il prima possibile la squadra puntellando la rosa con gli ultimi acquisti che Fonseca si sta aspettando e in tal senso sono arrivate in queste ore delle parole che lasciano ben sperare tutto il mondo rossonero. Un grande obiettivo del club di via Aldo Rossi sembra infatti più vicino perché desideroso di trasferirsi proprio al Milan in questa sessione di mercato estiva che si chiude nella sera del 30 agosto.

Milan, i tifosi possono sorridere: un grande obiettivo sembra essere più vicino

Dopo gli innesti già ufficializzati di Alvaro Morata per l’attacco e di Strahinja Pavlovic per la difesa più l’ultimo arrivato Emerson Royal per la corsia di destra, ora il Milan è alla ricerca degli ultimi colpi in entrata. Si sa da parecchio tempo che il Diavolo è intenzionato a portare a Milanello un nuovo centrocampista centrale e un nuovo attaccante che possa giocare con Morata.

Le idee per il nuovo centrocampista sono molte ma l’obiettivo numero uno è sempre stato Youssouf Fofana del Monaco che viene giudicato l’elemento giusto per la mediana che ha in mente Fonseca per il suo nuovo Milan. Nelle scorse ore, come riportato dal giornalista Alessandro Schiavone, sono arrivate ancora conferme da chi è molto vicino allo stesso mediano francese.

Si tratta di Stefan Mitrovic, difensore serbo di 34 anni che milita nel Gent, che conosce bene Fofana perché i due sono stati compagni di squadra nello Strasburgo. Mitrovic ha confessato che l’idea di Fofana è sempre quella di trasferirsi al Milan e che il suo desiderio è proprio quello di indossare la casacca rossonera. Si resta in attesa quindi dell’accordo economico con il Monaco e i tifosi milanisti non vedono l’ora di poter accogliere in città il mediano francese.