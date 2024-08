Esplode la gioia dei tifosi del Milan alla notizia: è ufficiale

Clamorosa svolta di mercato per il club rossonero: l’annuncio è più che un indizio sulla tanto attesa fumata bianca

La perseveranza è stata premiata. Anche la volontà del giocatore, almeno stando alle recenti dichiarazioni dello stesso. Dopo un lungo tira e molla, dopo aver anche modificato la propria strategia, dopo aver messo quasi una pietra definitiva sul buon esito dell’operazione, il Milan è pronto a festeggiare l’arrivo della pedina chiesta a gran voce da Paulo Fonseca.

Sono ormai settimane che la dirigenza rossonera è alacremente impegnata per garantire al tecnico il centrocampista individuato come necessario per lo sviluppo delle sue idee tattiche. Dopo averci provato, con scarsi risultati, per il bizzoso Adrien Rabiot – il Duca, liberatosi dalla Juve, è ancora senza squadra – Giorgio Furlani ha continuato ad insistere sui giocatori transalpini per rimpolpare la linea mediana.

L’obiettivo numero uno era stato individuato in un centrocampista francese visto all’opera anche ad Euro 2024. Legato da un contratto in scadenza a giugno 2025, il giocatore di chiare origini africane aveva già manifestato l’intenzione di non restare un altro anno nel Principato.

Ingolosito dalla possibilità di prenderlo a costo zero tra un anno, inizialmente lo staff dirigenziale del Diavolo aveva provato a battere proprio questa pista. Forte del desiderio espresso dal classe ’99 di legarsi ai colori rossoneri. Poi, ecco lo spiraglio. L’idea che forse, con l’offerta giusta da presentare al Monaco, il calciatore sarebbe potuto arrivare prima. Già in questa sessione di scambi. E allora via con la lunga trattativa, densa di colpi di scena come si conviene ad un grande affare.

Fofana, il Monaco desiste: non convocato per il ‘Gamper’

Fino a qualche giorno fa i monegaschi non erano indietreggiati di una virgola rispetto alla valutazione iniziale fatta per il cartellino del loro gioiello: 35 milioni. Ignorando deliberatamente che, col contratto in scadenza tra meno di un anno, sarebbe stato impossibile ottenere quanto chiesto. Ma il Monaco lo ha fatto credere a tutti. Almeno fino a quando è stato possibile perseverare nel bluff di mercato.

A pochi giorni dall’inizio delle ostilità in Serie A, il Milan ha rotto gli indugi. Si parla di una proposta di 20 milioni di euro, bonus inclus, recapitata sulla scrivania degli uffici del club del Principato. Il Monaco ora vacilla. Ha capito che col calciatore è finita, e per ora ha risposto non convocando lo stesso per l’importante amichevole col Barcellona nel famoso trofeo ‘Gamper‘.

Più di un segnale questo, che dimostra come la società monegasca voglia sedersi al tavolo per concludere l’affare. Non sulle cifre inizialmente dichiarate, ma su quelle proposte dal club acquirente. Del resto è ormai di dominio pubblico che da tempo Fofana avrebbe addirittura già trovato l’accordo totale coi rossoneri: si parla di un quadriennale a 3,5 milioni di euro più bonus.