Ibrahimovic lo vuole prendere il 31 agosto: Milan, è tutto pronto

Il Milan non vuole fermarsi sul mercato. Ibrahimovic pianifica la prossima mossa: nuovo assalto entro la fine del mercato estivo.

Al debutto in campionato manca ormai poco (sabato 17 agosto contro il Torino) eppure il Milan continua ad essere un cantiere aperto. Il club dopo aver regalato a Paulo Fonseca elementi del calibro di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal punta ad acquistare ulteriori rinforzi. Con la Juventus, in queste ore, si sta cominciando a parlare di un possibile scambio Federico Chiesa-Alexis Saelemaekers ma la priorità, per la dirigenza, resta l’ingaggio di un centrocampista dinamico, abile a svolgere entrambe le fasi.

Il preferito del management coordinato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani continua ad essere Youssouf Fofana. Con il 25enne francese, autore di 4 reti ed altrettanti assist nelle 35 gare disputate nella scorsa stagione, l’accordo decisivo è stato già trovato sulla base di un quinquennale da 3 milioni (tra parte fissa e bonus). Manca il via libera del Monaco, che vorrebbe incamerarne 35. La dirigenza rossonera, dal canto suo, non intende andare oltre quota 20 più il 10% della futura rivendita visto che il contratto del transalpino scade tra meno di un anno.

I contatti proseguiranno a stretto giro di posta, con il Milan che punta a chiudere alle proprie condizioni facendo leva sulla volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Fonseca. E non finisce qua, perché Zlatan Ibrahimovic conta di arruolare anche un talento in rampa di lancio della Serie A, divenuto ormai pronto a calcare i più importanti palcoscenici d’Europa: parliamo di Lazar Samardzic, andato a segno 6 volte nell’ultima edizione della Serie A.

Milan, Ibrahimovic sicuro: nuovo assalto entro il 31 agosto

L’Udinese non lo ritiene incedibile tuttavia lo farà partire soltanto in presenza di un’offerta complessiva pari a 25 milioni. Il Milan, in occasione dell’ultimo incontro, ha provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Yacine Adli o di Davide Bartesaghi in modo tale da ridurre l’esborso cash.

La proposta è stata però rifiutata dai bianconeri, non interessati a contropartite tecniche rossonere. Ibrahimovic, in ogni caso, non intende mollare la presa e prima della conclusione della sessione estiva del mercato proverà a tornare all’assalto.

A fare spazio ai nuovi acquisti saranno Adli e Ismael Bennacer, poco graditi a Fonseca ed inseriti nella lista degli esuberi. Il francese, dopo aver respinto le avance dell’Al-Shabab, è finito nel mirino del Brentford disposto a mettere sul piatto 12 milioni. L’algerino, invece, rappresenta l’oggetto del desiderio dell’Al-Ittihad. Sviluppi sono attesi a breve. La rivoluzione milanista si avvicina. Fonseca si appresta a ricevere altri regali.