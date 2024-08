Milan in Champions League, c’è una grossa novità: è appena diventato ufficiale

Manca poco all’inizio della nuova stagione in Champions League. Ecco in quale fascia si trova il Milan: il punto della situazione

La stagione del Milan è pronta ad iniziare il prossimo fine settimana. La squadra di Paulo Fonseca scenderà in campo sabato, per la prima giornata di Serie A, contro il Torino. Il Diavolo ci arriva nel migliore dei modi alla sfida con i granata, dopo un’estate senza sconfitte. A San Siro così è tornato l’entusiasmo e si prepara ad accompagnare e incitare la propria squadra per l’intera annata.

Si inizierà, dunque, scendendo in campo nel massimo campionato italiano, poi sarà la volta della Champions League. Una Champions League rivoluzionata rispetto alle ultime edizioni, che vedrà il Diavolo giocare almeno otto partite, nel corso della prima fase. Come è ormai noto da tempo, la competizione europea più prestigiosa, abbandona la suddivisione in gruppi per passare ad un girone unico.

Ogni squadra, così, prenderà parte alla stessa classifica, sfidando per otto squadre diverse, due di ogni fascia. A passare il turno saranno le prime otto classificate. Le successive 16 verranno abbinate per comporre i playoff, che si sfideranno per raggiungere gli Ottavi di finale.

Milan, novità sulla fascia: ora è definitiva

Il Milan di Paulo Fonseca in queste settimane ha vissuto in un limbo, tra seconda e terza fascia. Serviva il verdetto dei primi match dei preliminari per capire la collocazione del Diavolo.

Nella serata di ieri è così arrivato il verdetto definitivo: il Milan sarà in seconda fascia. A dare una mano al Diavolo è stata la Dinamo Kiev, che ha eliminato il Glasgow Rangers. Gli scozzesi avevano un punteggio nel ranking migliore rispetto ai rossoneri e in caso di qualificazione alla fase finale sarebbero partiti dalla seconda fascia, ma così non sarà. Un verdetto, che in realtà, cambia poco le sorti del Milan, che come detto dovrà comunque sfidare due squadre di ogni fascia.

E’ evidente, dunque, che mai come quest’anno la suddivisione in fasce ha decisamente meno valore. Giovedì 29 agosto, il Milan così come le altre 35 squadre conoscerà le otto sue rivali. Nella stessa fascia del Diavolo troviamo anche altre due italiane, l’Atalanta e la Juventus. E’ in prima, invece, l’Inter di Simone Inzaghi; partirà dalla quarta, invece, l’avventura europea del Bologna

LA PRIMA FASCIA

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

PSG

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

LA SECONDA FASCIA

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Bruges

Shakhtar

Milan

LA TERZA FASCIA

Feyenoord

PSV

Sporting Lisbona

LA QUARTA FASCIA

Bologna

Girona

Stoccarda

Sturm Graz

Brest