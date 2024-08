Milan, ultimo colpo per completare la creazione: l’annuncio di Ibra

Ibrahimovic continua ad essere il protagonista delle conferenze stampa. Anche oggi è toccato allo svedese presentare Emerson Royal

Zlatan Ibrahimovic non si nasconde. Lo svedese è sempre più protagonista del Milan, che di fatto è diventata una sua creatura. Chi si aspettava un ruolo marginale dell’ex centravanti si sbagliava di grosso.

Da quando è iniziata la stagione, Ibra è in prima linea. Ha così incontrato la stampa, con una conferenza di presentazione di oltre un’ora e poi è stato al fianco di Fonseca, di Bonera e chiaramente dei calciatori che sono arrivati, da Alvaro Morata a Pavlovic ed Emerson Royal.

Proprio nel corso dell’ultimo incontro con i giornalisti, Ibrahimovic dopo aver accolto il terzino brasiliano, ha fatto il punto sul mercato: “Siamo al giorno 5, non significa che mancano altri 2 acquisti. Possono essere anche altre cose. Vediamo, c’è pazienza, non abbiamo fretta ed è tutto sotto controllo. Abbiamo i nostri obiettivi, le nostre idee, i nostri piani e le nostre strategie per rinforzare la squadra. Sappiamo esattamente quello che stiamo facendo. Il sesto giorno potrebbe essere quello del centrocampista. Vogliamo costruire una squadra compatta e quindi è una possibilità”.

Dichiarazioni del solito Ibrahimovic. Continua così il parallelismo con Dio, non certo nuovo, e di conseguenza della Creazione del mondo. D’altronde lo svedese nel corso della sua carriera ha dimostrato di non aver paura di fare certi paragoni ingombranti.

Calciomercato Milan, attesa per Fofana

Per l’ex attaccante, in questa estate, è un po’ il creatore di questo Milan, con innesti precisi e mirati. Innesti di esperienza e con grande personalità. Appare, dunque, evidente come ci sia davvero il marchio indelebile di Ibrahimovic.

Ma l’opera di creazione non è ancora terminata. C’è ancora un ‘giorno’ (il settimo Dio si riposò, ma chissà che Ibra non decida di esagerare) per completare il mercato. Un giorno che sarà utilizzato per acquistare un centrocampista. Lo svedese non si è nascosto e ha fatto capire che il prossimo colpo sarà un mediano, un calciatore che possa dare equilibrio alla squadra. Il riferimento è chiaramente a Youssouf Fofana, che il Milan non ha smesso di aspettare. C’è la convinzione, infatti, che il Monaco alla fine ceda il giocatore alle condizioni del Diavolo. Troppo alto il rischio di perderlo a zero fra meno di un anno.