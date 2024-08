@ML – Dalla Juve al Milan, idea a sorpresa: “Opzione interessante”

Kalulu verso la Juventus, ma ci saranno altri intrecci di mercato sull’asse Torino-Milan? C’è chi consiglia un’operazione ai club rossonero.

Il Milan e la Juventus hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Pierre Kalulu alla corte di Thiago Motta. Una trattativa nata a sorpresa e che si è conclusa in tempi abbastanza rapidi.

Si dovrebbe trattare di un prestito oneroso da circa 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Previsti ulteriori 3 milioni di bonus e anche una percentuale del 10% sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Condizioni molto favorevoli per il club bianconero, motivo per il quale non mancano tifosi milanisti critici su come è stata impostata l’operazione, favorendo una diretta concorrente. Ma ormai sembra tutto fatto e presto l’ex Lione sarà a Torino per visite mediche e firma del contratto.

Milan, “consigliato” un giocatore della Juve

Oltre ad aver parlato di Kalulu, sembra che la Juventus abbia provato a offrire qualche suo esubero al Milan. Ad esempio, Federico Chiesa, che però ha pretese di ingaggio troppo elevate. Un altro è Weston McKennie, centrocampista americano che raggiungerebbe di corsa i connazionali Christian Pulisic e Yunus Musah, ma che non interessa ai rossoneri.

Graziano Carugo Campi, giornalista di fede juventina, in un’intervista a MilanLive.it ha consigliato un altro giocatore al Milan: “Un’opzione in prestito che secondo me sarebbe interessante per i rossoneri: Arthur. E’ un giocatore d’ordine che la Juventus può cedere in prestito gratuito e ha Firenze ha fatto bene nel 4-3“.

Arthur Melo, legato alla Juve da un contratto che scade a giugno 2026, è uno di quei giocatori di cui il club bianconero vuole sbarazzarsi al più presto. Il problema è che il 28enne brasiliano percepisce uno stipendio da ben 5 milioni di euro netti annui, cosa che sta ostacolando il suo trasferimento. In queste ore si sta parlando di nuovo della Fiorentina, che lo ha avuto in prestito nella scorsa stagione.

Il Milan non è assolutamente interessato all’ex Barcellona, cerca un altro tipo di centrocampista: l’obiettivo è Youssouf Fofana. Nelle prossime ore si cercherà di raggiungere un accordo con il Monaco, che vuole 25 milioni a fronte dei 20 offerti dalla società rossonera. Trapela fiducia, anche se la trattativa va avanti da diverse settimane senza arrivare a un epilogo positivo. Vedremo se in questi giorni finalmente si sbloccherà.