Non se ne vuole andare: resterà al Milan almeno fino a gennaio

I prossimi giorni saranno importanti per definire il mercato. Il Milan lavora per completare la rosa a disposizione di Fonseca.

Mancano ormai pochi giorni e comincerà ufficialmente il campionato di Serie A. C’è grande curiosità per il Milan di Paulo Fonseca con il club rossonero che ha cominciato un nuovo ciclo. Pochi cambiamenti sul mercato, ma importanti: rinforzi in tutti i reparti e la società vuole accontentare Fonseca in tutte le sue richieste.

In difesa sono arrivati Emerson Royal e Pavlocic, in attacco non è arrivato Zirkzee ma Morata e sarà lo spagnolo a guidare l’attacco e sostituire Olivier Giroud. Il club rossonero debutterà sabato sera contro il Torino a San Siro, il precampionato è andato piuttosto bene e ci sono ottime sensazioni in vista dell’inizio stagione. La priorità ora è chiudere un centrocampista e il mercato del Milan potrà dirsi quasi completo.

Si è parlato a più riprese di un nuovo attaccante, un’alternativa di lusso a Morata ma al momento la situazione è piuttosto complicata. Sia Jovic che Okafor sembrano destinati alla permanenza mentre il centravanti Abraham – obiettivo numero uno richiesto da Fonseca – è in uscita dalla Roma ma viene valutato circa 25-30 milioni e la società giallorossa non apre al prestito, specialmente ad una squadra rivale. Tra le altre cose incuriosisce la situazione del centravanti Luka Jovic e del suo destino in maglia rossonera.

Mercato Milan, deciso il futuro dell’attaccante

Luka Jovic è arrivato alla fine della scorsa estate come centravanti low cost di riserva e la sua prima stagione in rossonero è stata abbastanza positiva. Sei reti in campionato, 30 presenze e 9 gol in tutta la stagione e un investimento che alla fine è stato piccolo e piuttosto fruttuoso. Con il cambio tecnico la società sta valutando se mantenere o meno Jovic in rosa ma – a quanto pare – il giocatore ha le idee chiare.

Jovic ha scelto la maglia numero 9 e vuole, ancora una volta, dimostrare a tutti il suo valore. Si era parlato dell’interesse di Genoa e di qualche club straniero, ma il giocatore sta benissimo a Milano e ha confermato che resterà a tutti i costi in maglia rossonera. Non accetta altre destinazioni e almeno fino a gennaio Jovic farà parte dell’attacco del Milan.

Il Milan valuterà l’innesto di una nuova punta nelle ultime settimane di mercato, ma con Morata, Jovic e l’idea Okafor in una sorta di Falso Nueve può chiudere al colpo nel reparto offensivo. La società farà le sue valutazioni, Jovic ha invece le idee chiare.