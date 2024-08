Non si allena con la squadra: svolta Milan, il colpo si avvicina

Il club rossonero ha un altro importante acquisto da mettere a segno: arriva un altro indizio sulla possibilità che arrivi presto.

Il calciomercato estivo del Milan non è ancora completo e, com’è noto, adesso l’obiettivo è l’acquisto di un nuovo centrocampista. Serve un giocatore forte fisicamente, molto bravo nella fase difensiva e al tempo stesso in grado di cavarsela bene con i piedi quando bisogna impostare l’azione.

Paulo Fonseca nel post-partita di Milan-Monza è stato chiaro nell’indicare il nome che vuole: “Il mediano è Fofana, tutti lo sappiamo“. L’allenatore portoghese si è sbilanciato in maniera netta e ora si aspetta che la società riesca a comprare Youssouf Fofana, oggetto di una trattativa che va avanti da diverse settimane ormai. È lui il calciatore individuato per rinforzare il reparto, serve accelerare per arrivare a un accordo.

Youssouf Fofana al Milan: il punto della situazione

Il Milan ha già il sì del 25enne nazionale francese, con il quale ha concordato un contratto di quattro anni con opzione per un altro anno e uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti annui. Su questo fronte è tutto a posto, il problema è la distanza con il Monaco sulla valutazione del cartellino.

Considerando che Fofana va in scadenza a giugno 2025, il club rossonero non vorrebbe spingersi oltre una spesa da 20 milioni (bonus compresi). Invece, il Monaco vorrebbe incassarne 25. Se Giorgio Furlani offrisse 20 milioni fissi più 3-4 di bonus, probabilmente dal Principato arriverebbe il via libera al trasferimento. Vedremo se nelle prossime ore la proposta milanista aumenterà.

Intanto, Fofana non è stato convocato per la partita Barcellona-Monaco valida per il Trofeo Gamper. Il quotidiano L’Equipe spiega che il centrocampista continua ad allenarsi a parte e non assieme al resto del gruppo allenato da Adi Hutter. Thiago Scuro, direttore sportivo della società monegasca, si è così espresso sul tema: “Se Youssouf non ha intenzione di rimanere, non ha senso che faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere un trasferimento giusto, il processo non è così facile come sperato. Andiamo avanti sempre con un approccio rispettoso“.

Fofana vuole solo il Milan e ha già rifiutato altre richieste, in particolare dalla Premier League. La minaccia più seria potrebbe essere il Manchester United, visto che è un club di grande blasone e può avere argomenti importanti da mettere sul tavolo, ma i Red Devils hanno Manuel Ugarte del PSG come priorità e continuano a lavorarci. Ora tocca a Furlani migliorare l’offerta al Monaco e chiudere l’operazione.