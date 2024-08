Affare definitivamente saltato, Fonseca ha deciso

La decisione di Fonseca sembra essere definitiva e quindi l’affare è definitivamente saltato: il Milan del portoghese inizia a convincere

Il mercato dei rossoneri non è ancora arrivato alla fine e dopo la firma di Emerson Royal ci si attende ancora qualcosa a centrocampo. Il nome caldo è sempre quello di Fofana del Monaco, mentre in attacco c’è un colpo di scena.

Il campionato è ormai alle porte e il Milan si è preparato con un ultimo test amichevole contro il Monza, per il trofeo Silvio Berlusconi. A San Siro i rossoneri hanno avuto la meglio sui ragazzi di Nesta con il punteggio di 3-1, grazie ai gol di Saelemaekers, Jovic e Reijnders. Un successo rotondo, frutto di buone trame di gioco e di un collettivo che sta crescendo. Il mercato ancora non è concluso ma iniziano ad esserci contorni precisi su quella che sarà la rosa a disposizione dell’ex allenatore della Roma.

Dopo aver preso Emerson Royal, adesso i dirigenti del Diavolo si stanno concentrando su Fofana del Monaco. Il mediano francese è l’obiettivo principale, come confermato dallo stesso Fonseca nelle dichiarazioni post gara contro il Monza. Il classe ’99 potrebbe dare quell’equilibrio di cui c’è grande bisogno e rappresenta da sempre il nome in cima alla lista di Furlani e Moncada. Una volta sistemata la mediana ci sarebbe poi da pensare all’attaccante, al famoso vice Morata, di cui si vocifera da tempo.

Fonseca promuove Jovic, sarà lui il vice Morata: addio alla pista Abraham

Per quanto riguarda il bomber di scorta, però, potrebbero esserci grandi sorprese a Milanello. Si perché ancora una volta, anche nella gara di ieri contro il Monza, Jovic ha convinto tutti, andando anche a segno. Nella passata stagione il suo subentro dalla panchina è stato spesso bagnato con una rete (30 presenze e 9 gol in tutte le competizioni). Numeri non male per una riserva e di questo avviso sembra essere anche Fonseca.

Il tecnico portoghese nel post partita ha dichiarato: “Jovic non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra e mi è piaciuto molto“. A questo punto tramontano tutte le possibilità di vedere Tammy Abraham a Milanello, viste anche le richieste troppo elevate da parte della Roma. La cosa più credibile è che alla fine i rossoneri restino con Morata, Okafor e Jovic, a cui aggiungere all’occorrenza anche il giovane Camarda.