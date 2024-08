Colpo a zero ancora possibile: la strategia del Milan

Il club rossonero non ha completamente accantonato una eventuale operazione a zero: ma ci sono delle condizioni necessarie.

Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono al lavoro per completare la squadra. Paulo Fonseca non ha ancora avuto tutti i rinforzi richiesti. Il prossimo colpo dovrebbe essere un centrocampista.

Come ammesso dallo stesso allenatore portoghese, l’obiettivo è acquistare Youssouf Fofana. In queste ore il Milan ha intensificato i contatti con il Monaco e ha formulato un’offerta da 19/20 milioni di euro fissi più bonus. Con il giocatore c’è un accordo da tempo e la sensazione è che a breve ci sarà anche quello tra i due club. Il 25enne nazionale francese ha un contratto che scade a giugno 2025, nel Principato non vogliono certamente perderlo a parametro zero tra meno di un anno.

Milan, affare “gratis” non del tutto accantonato

Nei piani del Milan c’è l’acquisto di Fofana, con Yacine Adli che gli farebbe posto in lista Serie A e UEFA. Dentro un centrocampista e via un altro, anche se finora la cessione dell’ex Bordeaux si è rivelata complicata. L’arrivo del mediano del Monaco potrebbe spingerlo a considerare più concretamente un addio, visto che rischierebbe di non giocare a Milano.

Un altro centrocampista che non è mai totalmente uscito della lista dei potenziali acquisti rossoneri è Adrien Rabiot. Il 29enne francese è ancora svincolato dopo non aver rinnovato il contratto con la Juventus. Può essere tesserato a “parametro zero”, ma finora le richieste in termini di stipendio e commissione hanno frenato sia il Milan che altre società. Se dovessero cambiare le condizioni dell’operazione, non si può escludere un nuovo tentativo rossonero, anche se il calciatore sembra preferire la Premier League.

In ogni caso, c’è la questione liste da considerare e quindi non sarebbe semplice tesserarlo. Potrebbe arrivare a Milanello se fallisse l’assalto a Fofana e ad altri mediani con caratteristiche simili. O in alternativa se si concretizzasse un’altra cessione nel reparto e rimanesse un posto da occupare. Rabiot è un centrocampista differente dal numero 19 del Monaco e da altri profili come Manu Koné e Johnny Cardoso, pure loro nel mirino del Milan come piani B.

L’ex Juventus è stato accostato anche ad Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United. Un’avventura in Premier League, dopo aver già giocato in Ligue 1 e Serie A, lo stuzzica molto. Il Diavolo rimane comunque in agguato, pronto ad approfittare di un eventuale scenario favorevole.