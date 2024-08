Fonseca si impunta, non lo vuole cedere: ora cambia tutto

Paulo Fonseca ha fatto chiarezza sul futuro di un calciatore affermando di non volerlo cedere in questi ultimi giorni di mercato.

Nel post partita di Milan-Monza, valida per il Trofeo Berlusconi, Paulo Fonseca ha parlato del mercato dei rossoneri dando diverse indicazioni su quelle che saranno le mosse del club meneghino.

La vittoria nel Trofeo Berlusconi contro il Monza ha chiuso di fatto la preparazione estiva del Milan che ora si appresta ad ospitare il Torino nella prima giornata di campionato in programma sabato 17 giugno alle ore 20.45 a San Siro.

Una sfida che vedrà in campo alcuni degli acquisti messi a segno dai rossoneri finora ma con ogni probabilità anche un calciatore che fino a pochi giorni fa sembrava essere nella lista dei cedibili. L’allenatore portoghese ha però parlato chiaramente, affermando di volerlo tenere in rosa.

Calciomercato Milan, cessione bloccata: ha deciso Fonseca

Paulo Fonseca ha bloccato la cessione di Alexis Saelemaekers. Il belga ha convinto a pieno il tecnico del Milan che ha chiesto alla propria dirigenza di non cedere l’esterno offensivo classe 1999 che ha saputo giocarsi al meglio le sue carte durante le amichevoli di preparazione alla nuova stagione.

Tornato dal prestito al Bologna dove ha vissuto un’ottima stagione, Alexis Saelemaekers era finito nella lista dei cedibili in casa rossonera con il Milan che chiedeva circa 15 milioni di euro per il suo cartellino. Dopo aver avuto contatti con diverse squadre inglesi, il club ha bloccato ogni tipo di trattativa che potesse portare alla cessione del belga per volere di Paulo Fonseca.

Lo stesso allenatore ex Lille ha parlato in maniera chiara al termine del Trofeo Berlusconi, vinto tra l’altro grazie anche ad una buona prestazione di Saelemaekers: “Questa è la prima volta che lavoro con Saelemaekers – ha detto in conferenza stampa – tutti dicono che ora è diverso, non so se sia vero. Fa sempre buone scelte con la palla e lavora in diverse posizioni del campo. Voglio che rimanga con noi“. Un’ulteriore conferma a quanto affermato nel recente passato con il tecnico è rimasto positivamente colpito dalle prestazioni dell’ex Anderlecht.

Resta da capire ora se la permanenza di Saelemaekers in rossonero possa portare alla cessione di Noah Okafor. L’attaccante svizzero è reduce da un europeo deludente dal punto di vista personale non riuscendo mai a scendere in campo. Le richieste per il classe 2000 non mancano ma il Milan per ora ha sempre evitato trattative per la cessione della punta.