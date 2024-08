Idea Destro in attacco: colpo tra gli svincolati

Il 33enne di Ascoli Piceno, nuovamente svincolato, fa gola al club campano: tutto dipende dall’eventuale arrivo di un altro bomber

C’è una curiosità, che probabilmente in pochi sanno, riguardante la carriera di Mattia Destro. Uno che nel suo percorso professionale ha certamente reso meno di quello che il suo talento e il suo fiuto del gol gli avrebbero potuto permettere.

Il classe ’91 originario di Ascoli Piceno, che nel suo curriculum vanta anche un’esperienza al Milan – dal gennaio al giugno del 2015, un periodo segnato da 15 presenze e 3 gol in massimo campionato -: il marchigiano non ha mai giocato in Serie B. Approdato al palcoscenico del grande calcio da giovanissimo dopo ben 5 anni nel settore giovanile dell’Inter, l’attaccante ha vestito le maglie di numerosi club in Serie A.

Dal Siena al Genoa passando per la Capitale, sponda giallorossa, finendo poi all’Empoli – ultimo club del giocatore, ora svincolato dal club toscano – Destro vanta qualcosa come 84 gol nelle varie stagioni disputate nella massima serie.

All’alba della nuova stagione calcistica, l’ex nazionale azzurro è ancora senza squadra. Tra qualche giorno però, certamente prima della chiusura della finestra estiva di scambi, l’ascolano potrebbe mettere la firma su un qualcosa di nuovo nel suo percorso professionale. L’avventura in cadetteria con un ambizioso club voglioso di risalire immediatamente al piano di sopra.

Destro, si muove la Salernitana: dipende tutto da Lapadula

È stata una delle sorprese negative della scorsa stagione. Pur vantando tra le proprie fila un allenatore di caratura internazionale, con una rosa certamente migliore di quella che due anni prima, sotto la guida dell’ottimo Davide Nicola, riuscì ad agguantare una salvezza entrata di diritto tra i miracoli sportivi, la Salernitana è clamorosamente retrocessa in B.

Il sodalizio capeggiato da Danilo Iervolino le ha provate davvero tutte: da una corposa campagna acquisti a gennaio al doppio cambio di allenatore, i granata hanno tentato di invertire una rotta in una corrente che però si è dimostrata troppo forte. Ingestibile anche per giocatori d’esperienza come Antonio Candreva. Il capitano. L’ultimo a mollare.

Per risalire immediatamente in Serie A la società campana ha pensato ad un bomber non di primo pelo ma che la sa lunga in fatto di gol decisivi per la promozione. Parliamo di Gianluca Lapadula, l’eroe del Cagliari di Claudio Ranieri nel campionato di B 2022/23, attualmente sotto contratto coi rossoblù fino al 30 giugno del 2026.

Qualora non si dovesse però concretizzare il colpo dell’italo-peruviano, ecco la carta di riserva: è proprio Mattia Destro, voglioso di lasciare il segno in una categoria a lui sconosciuta, ma che potrebbe vederlo ben presto protagonista a suon di gol.