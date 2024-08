La pedina che sblocca il mercato: ora il Milan può scatenarsi

Il Milan tornerà operativo sul mercato. Il nuovo colpo sognato da Fonseca sta per avvicinarsi, grazie ai nuovi fondi entrata in cassa.

Il Milan vuole continuare ad essere protagonista sul mercato. Dopo aver sistemato il reparto d’attacco e quello difensivo grazie agli acquisti di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal, il club punta a rafforzare il proprio centrocampo prendendo un elemento duttile adatto allo stile di gioco praticato da Paulo Fonseca.

Il mirino, in particolare, è puntato su Youssouf Fofana di proprietà del Monaco. Il 24enne francese, messosi in luce agli ultimi Europei, può ricoprire sia la pozione di mezzala che quella di mediano davanti alla difesa. Inoltre, pur essendo molto strutturato fisicamente (è alto 1.85), risulta dotato di un dinamismo che gli consente di riuscire a bucare spesso le retroguardie avversarie: 4 i gol totalizzati nelle 35 gare disputate nella scorsa stagione. Un buon bottino, ulteriormente impreziosito dagli altrettanti assist decisivi forniti ai compagni.

Qualità e quantità: un mix ritenuto vincente da Fonseca il quale ha chiesto al management rossonero di fare tutto il possibile per acquistarlo. L’intesa con il classe 1999 è stata trovata in tempi rapidi, sulla base di un quinquennale da 3 milioni netti all’anno. Resta da trovare l’accordo con il Monaco che, forte dell’interesse mostrato dal Manchester United nei confronti del calciatore, continua a chiedere 35 milioni. Il Milan, dal canto suo, è fermo a quota 20 e a breve tornerà all’assalto facendo leva sulla volontà di Fofana (in scadenza nel 2025) di trasferirsi alla corte di Fonseca

Milan, la cessione fa sorridere Fonseca: nuovo colpo all’orizzonte

Possibile che, in occasione del prossimo confronto, l’amministratore delegato Giorgio Furlani decida di aumentare l’offerta sfruttando le risorse in arrivo derivanti dal passaggio di Marco Brescianini all’Atalanta. Il 24enne nella mattinata di martedì sembrava sul punto di diventare un nuovo calciatore del Napoli. Poi, però, la trattativa è saltata favorendo così il blitz della Dea, che lo acquisterà a titolo definitivo versando nelle casse del Frosinone 14 milioni.

Sette di questi, in virtù degli accordi pattuiti tra i ciociari ed il Milan nel luglio 2023, finiranno proprio ai rossoneri che potrà sfruttarli per finanziare l’operazione Fofana. A fargli posto in rosa sarà Yacine Adli, poco gradito all’allenatore lusitano. L’ex Bordeaux, spente sul nascere le avance dell’Al-Shabab, sta riflettendo sul proprio futuro senza escludere uno sbarco in Premier League (lo vuole il Brantford). Il Milan, in attesa di ricevere offerte ufficiali, ha esposto il prezzo in vetrina: serviranno almeno 15 milioni per acquistare il 24enne. Fofana, nel frattempo, si avvicina.