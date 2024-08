Milan, arriva Fofana: una formazione titolare da Scudetto (FOTO)

Il Milan cambia volto. Ecco la squadra titolare che affrontare il campionato che inizierà il prossimo fine settimana

E’ partito con ritardo il calciomercato del Milan. Un ritardo che ha creato un po’ di scetticismo tra i tifosi, ma nelle ultime settimane il vento è cambiato. Dopo aver visto naufragare la trattativa per l’acquisto di Joshua Zirkzee, volato a Manchester per legarsi allo United, il Diavolo ha deciso di virare su Alvaro Morata.

Un attaccante pronto all’uso fin da subito, chiamato a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Lo spagnolo è così arrivato una volta finito l’Europeo vinto. Poi è stato il turno di Pavlovic, che va a riempire la casella lasciata vuota da Simon Kjaer. Il serbo è il centrale mancino che mancava da anni. Il nuovo Milan, che sta plasmando Zlatan Ibrahimovic, ripartirà dunque da loro due. Morata sarà al centro dell’attacco, con Rafa Leao e Christian Pulisic punti fermi sulla trequarti. Rispetto allo scorso anno, però, Paulo Fonseca, che raccoglierà l’eredità di Stefano Pioli, è intenzionato a puntare su un vero trequartista e la formazione tipo, potrebbe dunque non prevedere la presenza di Ruben Loftus-Cheek. Al posto dell’inglese spazio all’americano al centro con Samu Chukwueze sulla destra, senza chiaramente dimenticare la carta Alexis Saelemaekers.

Milan, le scelte dalla mediana in giù

In mediana oggi giocherebbero titolari Ismael Bennacer e Tiijani Reijnders. L’algerino, però, è pronto a lasciare spazio a Youssouf Fofana, destinato a diventare rossonero a breve.

In difesa, come detto, ci sarà Pavlovic ad affiancare Fikayo Tomori, ma la coppia centrale potrebbe cambiare spesso, con Matteo Gabbia e Malick Thiaw che venderanno cara la pelle. Sulla sinistra non si tocca chiaramente Theo Hernandez, che vedremo spesso con la fascia di capitano al braccio. Sulla destra, infatti, ecco la quarta novità, quell’Emerson Royal, corteggiato per un’intera estate e arrivato in settimana. Sulla carta sarà il brasiliano ad essere il titolare, con Davide Calabria, destinato a sedersi in panchina, nella difesa a quattro davanti a Mike Maignan. Stessa sorte, chiaramente, per Jimenez e Terracciano in difesa, Musah e Pobega a centrocampo. In avanti sono pronti a subentrare oltre al già citato Saelemaekers, anche Noah Okafor e Luka Jovic. Il Milan della nuova stagione è dunque pronto. La sfida all’Inter è partita