@ML – Tutto confermato: è fatta per Fofana, i dettagli

Il Milan non perde tempo e piazza il quarto colpo. Il club rossonero ha messo le mani sul giocatore, adesso è davvero tutto fatto

E’ fatta per Youssouf Fofana al Milan. Il club rossonero è passato dalle parole ai fatti. Dopo le dichiarazioni di Paulo Fonseca, il Diavolo ha così presentato una nuova offerta al Monaco.

Un’offerta da ben venti milioni di euro più bonus (possono arrivare fino a cinque milioni), accontentando di fatto le richieste della squadra del Principato. Mancano solo gli ultimi dettagli, prima che la macchina organizzativa del Milan si metta in moto per far svolgere le visite mediche al calciatore e di conseguenze mettere nero su bianco. Fofana ha sempre dato priorità al Diavolo ed è pronto ad esultare, diventando il quarto colpo rossonero. Il francese si appresta dunque a firmare un contratto pluriennale, da almeno quattro stagioni, a circa tre milioni di euro netti all’anno.

Calciomercato Milan, Fofana completa lo scacchiere

Ora lo scacchiere del Milan è pronto. Paulo Fonseca attendeva con ansia il centrocampista francese. Il calciatore sarà fondamentale per dare i giusti equilibri alla squadra.

Fofana è dunque il quarto colpo di questa lunga e calda estate. Un’estate cominciata tardi e dopo il naufragio della trattativa legata a Joshua Zirkzee. Il primo colpo è così arrivato al termine degli Europei, con il Milan che ha messo le mani su Alvaro Morata, che è andato a colmare il vuoto in attacco, lasciato da Olivier Giroud. Poi sono arrivati anche Pavlovic ed Emerson Royal, che andranno a rafforzare il reparto difensivo.

Zlatan Ibrahimovic si è preso in mano il Milan, ci ha messo la faccia e in poche settimane ha acquistato quattro calciatori di esperienza, carisma e carattere. Caratteristiche che spessano sono mancate nella scorsa stagione. Senza la partenza dei big, è indubbio che ai nastri di partenza ci sarà un Milan sicuramente più forte. Ora toccherà al campo dire se è davvero così, ma tra i tifosi dopo lo scetticismo iniziale, è tornato ad esserci un leggero ottimismo.

Il calciomercato del Milan in entrata adesso potrebbe essere chiuso. Si penserà alle uscite e qualora dovessero andar via diversi calciatori, non è da escludere qualche nuovo innesto. Sullo sfondo resta il nome di Samardzic per il centrocampo. E’ un po’ più lontano, invece, Tammy Abraham. Luka Jovic, infatti, sta convincendo sempre di più.