Non c’è pace per il Milan, l’Inter adesso è davanti

Brutte notizie per il Milan, sorpasso Inter: adesso i rossoneri devono cercare di recuperare per non veder scappare i cugini

In attesa degli ultimi colpi di mercato in grado di far fare un ulteriore salto di qualità alla rosa a disposizione di Fonseca, il Milan si lecca le ferite. L’Inter continua infatti la sua fase di crescita, dopo la vittoria del campionato, e al momento avrebbe superato e staccato i cugini rossoneri sotto ogni punto di vista. Non solo a livello di competitività, con la squadra nerazzurra per tutti gli addetti ai lavori superiore a quella rossonera, ma anche a livello di fama, soprattutto nel nostro paese.

Può sembrare strano, visto che il Milan resta a livello globale il club italiano più conosciuto e amato in assoluto, più anche della Juventus, ma in Italia le cose sono decisamente diverse. Le ultime stagioni difficili dei rossoneri hanno portato infatti un disamoramento da parte di alcuni tifosi verso i colori rossoneri.

Al contrario, la finale di Champions di due stagioni fa e la vittoria schiacciante dell’ultimo scudetto hanno permesso all’Inter di fare un upgrade clamoroso, al punto da staccare in maniera netta i cugini rossoneri in una graduatoria molto particolare: quella del numero di tifosi in Italia.

Inter in fuga, il Milan resta al palo: i nerazzurri hanno sempre più tifosi

Con la Serie A 2024/25 ai nastri di partenza, Calcio e Finanza ha pensato bene di pubblicare un report aggiornato sull’andamento delle tifoserie in Italia. La stagione precedente aveva infatti già evidenziato un sorpasso da parte dei nerazzurri ai rossoneri, con un Milan in calo e addirittura messo nel mirino da un Napoli in quel momento in forte crescita.

E se i partenopei hanno visto frenare la loro ascesa, complice la stagione disastrosa post scudetto, il divario tra Milan e Inter anche quest’anno ha continuato ad ampliarsi. I nerazzurri restano infatti saldamente la seconda squadra più tifata d’Italia, dietro la Juventus, con oltre 4 milioni e 100mila supporter, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente.

Un dato in controtendenza rispetto a quello milanista. I rossoneri hanno perso infatti negli ultimi 12 mesi altri tre punti percentuali, arrivando a 3 milioni e poco più di 800mila tifosi. In questo momento il divario tra le due squadre milanesi sarebbe quindi di circa 300mila tifosi.

L’ennesima dimostrazione di quanto i risultati degli ultimi anni, dopo lo scudetto del 2022, non abbiano certo soddisfatto una tifoseria esigente e desiderosa di vittorie come quella milanista. La speranza di tutti i tifosi, anche di quelli che al momento avrebbero voltato le spalle al club, è che quindi la rotta possa essere invertita già da questa stagione, magari con un exploit improvviso del progetto Fonseca, iniziato nel corso dell’estate sotto i migliori auspici, se si guarda ai risultati delle amichevoli.