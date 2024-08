Non ci sono più dubbi, il Milan annuncia il nuovo colpo

Importantissimo annuncio di mercato quello appena arrivato sul Milan. La trattativa è davvero vicina a una svolta

La vittoria per 3-1 contro il Monza ha chiuso il pre campionato del Milan. Cinque le amichevoli disputate dai rossoneri di Fonseca con tre vittorie (le altre due contro Real Madrid e Manchester City) e due pareggi con Rapid Vienna e Barcellona.

Decisamente un buon viatico per il Milan in vista dell’ormai imminente esordio in campionato, previsto sabato prossimo contro il Torino a San Siro. Un match, quello contro i granata, nel quale Fonseca potrà contare sui tre nuovi acquisti arrivati in rossonero nel mercato estivo ovvero Morata, Pavlovic e Emerson Royal, quest’ultimo unico ancora a non esordire con la nuova squadra.

Mercato del Milan che non si concluderà, verosimilmente, con i tre acquisti citati. Manca, infatti, ancora un tassello per completare l’organico. Un profilo che i rossoneri hanno individuato da tempo e per il quale è in corso una trattativa estenuante da settimane con novità all’ordine del giorno. L’ultima è arrivata proprio a margine del match con il Monza. A darla è stato proprio Fonseca.

Fonseca conferma tutto, ecco il nuovo colpo del Milan

Rispetto ad altri colleghi, di solito ermetici quando si parla di calciomercato, Paulo Fonseca ha confermato che il Milan vuole assolutamente prendere Youssuf Fofana del Monaco. Esplicite a riguardo le dichiarazioni del tecnico rossonero: “Serve un mediano davanti alla difesa ? E’ Fofana il mediano davanti alla difesa … lo sappiamo tutti.”

Del resto, era difficile non confermare i rumors che da settimane animano il mercato rossonero, condizionato da quello che, a tutti gli effetti, è diventato un vero e proprio tormentone di mercato. Il Milan ha un accordo con Fofana in scadenza di contratto nel 2025, il Monaco chiede 25 milioni per liberarlo e i rossoneri trattano per limare il prezzo, forti della volontà del giocatore di non accettare, almeno al momento, altre destinazioni.

Monaco che, giorno dopo giorno, sembra sempre meno intransigente nella sua posizione. Fofana, di fatto, è finito fuori rosa. Non convocato per l’amichevole vinta con il Barcellona, pare che il centrocampista della nazionale francese si stia allenando da solo in attesa che la trattativa con il Milan possa sbloccarsi come sperato.

A confermato il tutto è stato il direttore sportivo del Monaco, Thiago Scuro che all’Equipe ha, di fatto, congedato Fofana: “Non ha senso che faccia la preparazione se non ha intenzione di rimanere. Si tratta di trovare l’accordo giusto e non è così facile come sperato.” Il Milan lo sa bene e si è spinto fino a 20 milioni. La distanza, ormai, si è assottigliata quasi del tutto.