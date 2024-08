Nuova maglia in Serie A, colpo Szczesny ad un passo

Wojciech Szczesny ha trovato l’accordo con la Juventus per la risoluzione del contratto ed è pronto ad un nuova avventura.

La storia di Szczesny con la maglia della Juventus è ormai terminata e per il portiere polacco c’è una seria possibilità di vederlo con un’altra squadra italiana.

Accostato in passato anche al Milan, Wojciech Szczesny è ormai vicinissimo dal salutare la Juventus. Il polacco ha trovato l’intesa con il proprio club per arrivare alla rescissione del contratto ed è finito nelle mire di un club italiano, pronto ad uno sforzo economico pur di assicurarselo in rosa. Classe 1990, l’estremo difensore è così pronto a vestire la terza maglia diversa nel campionato di Serie A.

Calciomercato, nuova maglia in Italia per Szczesny

La Juventus e Szczesny sono vicini dal trovare l’accordo per la risoluzione del contratto. Il polacco è pronto a salutare i bianconeri ed il Monza appare sempre più deciso a dare l’assalto all’estremo difensore. Da tempo obiettivo di mercato dei biancorossi, potrebbe a breve accettare la corte di Adriano Galliani.

Al termine del Trofeo Berlusconi tra Milan e Monza, Alessandro Nesta ha parlato dei movimenti in sede di mercato della squadra brianzola palesando la necessità di acquistare un nuovo portiere. Szczensy è stato accostato in più di un’occasione al Monza durante le scorse settimane con Adriano Galliani che sta lavorando sottotraccia per provare a portare il classe 1990 a disposizione di Nesta.

Proprio l’amministratore delegato del Monza ha così commentato le voci che vorrebbero l’estremo difensore polacco verso la squadra biancorossa: “So quello che farà Szczesny ma non sono autorizzato a dirlo. Non illudiamo, non si dice impossibile al mondo ma è un calciatore della Juventus. Risolveranno o non risolveranno il contratto. noi non c’entriamo”. Parole che non chiudono la porta all’arrivo dell’estremo difensore ex Arsenal che resta comunque un obiettivo difficile per via dell’alto ingaggio richiesto. La concorrenza poi non manca con diverse squadre inglesi sulle sue tracce oltre a club arabi pronti a mettere sul piatto un ricco stipendio.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile arrivo al Napoli del portiere polacco con Meret che era stato accostato alla Fiorentina. L’arrivo di De Gea alla corte di Raffaele Palladino però ha chiuso questa porta. Antonio Conte, però, stima molto il portiere della Juventus ed ha dato mandato alla squadra mercato partenopea di seguire con attenzione la situazione per non farsi trovare pronti nel caso in cui ci fosse l’opportunità di portare Szczesny a Napoli e contestualmente cedere Meret.