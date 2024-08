Vuole andarsene anche lui: il Milan ha una doppia occasione

La società rossonera potrebbe valutare l’acquisto di un altro centrocampista: un giocatore che piace molto a Moncada vuole cambiare squadra.

Dopo aver preso il terzetto Morata-Pavlovic-Royal, il Milan vuole rinforzare la mediana e ha ben chiaro l’obiettivo: Youssouf Fofana. In queste ore è in corso l’assalto finale per cercare di chiudere una trattativa che va avanti da tante settimane.

Il Monaco vuole 25 milioni di euro e il club rossonero non voleva andare oltre i 20, bonus compresi. Ma il limite fissato dal Diavolo deve essere necessariamente superato per concludere questo affare e, infatti, è stata presentata una nuova offerta che da 19/20 milioni fissi più bonus. Le parti sono più vicine e in giornata è possibile che arrivi la tanto attesa fumata bianca. Il giocatore ha detto sì al trasferimento a Milano già da tempo e sul piano contrattuale è tutto definito, ora si tratta di sistemare le cose tra le due società.

Milan, un altro centrocampista sogna rossonero

Sull’arrivo di Fofana c’è grande fiducia, si tratta di un centrocampista voluto fortemente da Paulo Fonseca. Nei piani del mister dovrebbe essere il titolare a fianco di Tijjani Reijnders. E nei piani è prevista anche la cessione di Yacine Adli, che non rientra nel progetto dell’allenatore portoghese e che andrebbe ceduto anche per una questione di liste.

Zlatan Ibrahimovic non ha escluso una possibile sorpresa entro la fine della sessione estiva del calciomercato. Molti pensano che possa essere Lazar Samardzic, trequartista che il Milan potrebbe iscrivere nella lista Under 22 in Serie A e dunque non ci sarebbe la necessità di vendere qualcuno per fargli spazio.

Un altro centrocampista, invece, può arrivare solo in caso di altra cessione. C’è ancora libero Adrien Rabiot, che non ha ancora trovato una squadra dopo non aver rinnovato con la Juventus. E c’è un Manu Koné che ha grande voglia di lasciare il Borussia Moenchengladbach e di giocare con una squadra che gli permetta di disputare la Champions League. Il suo prezzo è stato fissato a 25 milioni di euro.

Il Milan lo conosce molto bene da anni, voleva già comprarlo nella sessione invernale del 2021 quando militava nel Tolosa. Ma allora il francese preferì andare in Bundesliga, ritenendolo un passo più adatto alla sua crescita. Ora si sente più pronto per palcoscenici maggiormente prestigiosi. I rossoneri lo ritenevano un’alternativa a Fofana e se, clamorosamente saltasse l’arrivo del mediano del Monaco, potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Difficile che arrivi assieme al 25enne paginino, perché servirebbero una cessione e un altro investimento da oltre 20 milioni.